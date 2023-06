Como ter bons resultados no Sisu 23

O período de inscrição do segundo semestre do Sisu 2023

está disponível de 19 a 22 de junho. O Sistema de Seleção Unificada é indicado que os estudantes já comecem a traçar as estratégias e possibilidades para a hora de preencher suas opções. Podem concorrer quem realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, em qualquer modalidade, não zerou a redação e não tenha participado na condição de treineiro.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação, no qual instituições de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem. “O Sisu é um leilão eletrônico de vagas. São vagas que serão distribuídas no Brasil e o INEP deseja leiloá-las, ou seja, quem tiver a maior nota leva a vaga. Como não é possível fazer isso num espaço físico, acontece na plataforma do Sisu”, explica o coordenador pedagógico do pré-vestibular de uma das unidades do Bernoulli Educação, Breno Pires. Ele dá dicas importantes para os candidatos:

1. Faça as simulações

Durante os dias de inscrições, que terminam no dia 22 de junho (quinta-feira), os candidatos podem modificar suas opções quantas vezes desejarem e assim simular os resultados. O sistema irá considerar a última opção preenchida, no quarto dia. “Fazer as simulações é fundamental para o aluno entender quanto vale cada vaga. Nessas simulações ele vai trabalhar com uma série de opções”, ressalta Breno Pires.

No primeiro dia, o candidato entra com seu cadastro e escolhe a primeira e a segunda opções. De madrugada tudo será processado e, no segundo dia, ele saberá se passaria ou não, e qual a sua colocação. Isso pode ser feito nos três dias sucessivamente e só no quarto dia é que valerá a opção final do aluno. “Incentivamos todos a fazer a simulação, pois só através dela é que você consegue ver sua colocação. Um grande erro é fazer uma única aposta ao se inscrever só no último dia”, reforça.

2. Procure saber como as instituições de ensino calculam as notas para fazer uma escolha estratégica

“Algumas instituições usam as notas do Enem com critérios diferentes. Algumas avaliam pela média das áreas cobradas, outras podem dar pesos diferentes às notas. Durante os três dias de inscrição, a nota de corte (referente último aluno que está classificado no momento) oscila, por causa da entrada e saída de estudantes com notas diferentes em uma mesma quantidade de vagas. É importante acompanhar essa movimentação”, aconselha.

O coordenador ressalta que há faculdades que trabalham com pesos diferenciados para ciências da natureza, ciências humanas e para linguagens. Logo, se o aluno foi muito bem em uma disciplina e não tão bem em outra, isso não significa que o estudante não possa conseguir a vaga.

Agora, não se preocupe em fazer as contas. O próprio sistema sabe da sua nota em cada área de conhecimento, calcula a sua média naquela faculdade e dos outros candidatos, e assim procede com a sua colocação.

3. Consultar os sites das instituições antes de optar

Se estiver em dúvida entre quais instituições colocar como primeira e segunda opções, o aluno deve entrar no site específico de cada uma delas e buscar informações sobre as notas de corte dos últimos três anos. Breno explica que, obviamente, as notas variam, mas que é uma boa alternativa para saber se você tem chance de conseguir a vaga.

4. O que fazer após o resultado? Matrícula ou escolher a lista de espera?

O candidato selecionado em sua 1ª ou 2ª opção só terá essa oportunidade de fazer sua matrícula. Assim, fique atento aos prazos! Se o estudante for selecionado em 1ª ou 2ª opção, independentemente de efetuar sua matrícula, ele não poderá manifestar interesse em participar da lista de espera.

Para conseguir participar dela, o candidato deve acessar o seu boletim do Sisu e manifestar o interesse no prazo especificado no cronograma. Pode participar quem não foi selecionado em nenhuma de suas opções na chamada regular, escolhendo apenas uma das opções de vagas definidas na fase de inscrição.

Na lista de espera, é importante que o candidato acompanhe junto à instituição da vaga escolhida as convocações para matrícula. O aluno apto poderá manifestar interesse para a primeira ou segunda opção de curso escolhido em sua inscrição no Sisu. O acompanhamento das chamadas da lista de espera é feito no site da faculdade,

