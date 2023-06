Inverno chega nesta quarta e dá início à melhor época para a observação do céu

A estação mais fria do ano, inverno, chega às 11h58 da próxima quarta-feira (21), trazendo a noite mais longa do ano, menos chuvas e a época mais propícia para a observação do céu – e o Observatório Municipal de Americana (OMA), vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, faz um convite às visitas públicas, que acontecem às quartas e sextas-feiras, em grupos alternados, a partir das 19h. Os interessados podem agendar a atividade, gratuitamente, pelo telefone (19) 3408-4800.

O astrônomo responsável pelo espaço, Carlos H. A. Andrade, explicou que o céu do inverno “é o mais celebrado para os astrônomos pela quantidade de noites propícias à observação”. Trata-se de uma boa época para visualizar o aglomerado aberto conhecido como Caixa de Jóias na constelação do Cruzeiro do Sul, famoso por ostentar estrelas de cores diferentes.

As condições também são favoráveis para a observação de Marte e Vênus, planetas visíveis ao anoitecer. “No OMA, o destaque continua a ser as constelações austrais, em especial o Cruzeiro do Sul. Através do telescópio são mostradas as estrelas e os aglomerados mais interessantes da região, sempre acompanhados de explicação técnica”, destacou.

Por motivos de segurança, é proibido o acesso de crianças menores de 5 anos à cúpula e, na ocorrência de tempo nublado ou chuvoso, a programação é automaticamente cancelada, sendo necessário novo agendamento. O acesso ao Observatório pode ser feito pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghell”, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no bairro Parque Residencial Nardini.

