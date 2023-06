Correu antes da abordagem e perdeu o material do dia

Um homem que correu antes da abordagem acabou

perdendo o material que ia usar na venda de drogas. O caso aconteceu na noite desta terça-feira no bairro Santa Fé em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu pouco antes das 22h na área verde da rua Thiago de A. Santos. O homem conseguiu fugir mas deixou pra trás muita droga- maconha, cocaína e crack.

Leia abaixo a descrição da ação feita pelos agentes da GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara d’Oeste-SP

.APOIO TÁTICO 01

.🚨Inspetor Sandrin

.🚨GCM Ferreira

.🚨GCM Edmilson

.🚨GCM Sernajoto

.

.APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM Reis

.🚨GCM Siloni

.🚨GCM Washington

.

.📍DATA: 20 de Junho

.📍HORA: 21h45min

.📍LOCAL: Rua Thiago de Azevedo dos Santos (Área verde),bairro Santa Fé.

🛑 APREENSÃO DE DROGAS

.

. Síntese

.

Equipes de Apoio Tático em patrulhamento pelo bairro Santa Fé e ao acessarem o local acima descrito, local muito conhecido pela mercancia de drogas deparou com um indivíduo saindo da área verde no final da rua com uma sacola de cor branca em mãos, que ao visualizar as equipes soltou a sacola e retornou em desabalada carreira sentido a área verde, não sendo possível abordagem.

Em varredura foi localizada a sacola dispensada, e visto que em seu interior havia uma quantidade de drogas já embaladas e prontas para venda,sendo:

✔️125 porções de maconha acondicionadas em papel alumínio;

✔️24 porções de maconha acondicionadas em embalagem Zip Lock;

✔️1 porção maior de maconha;

✔️186 eppendorfs com cocaína;

✔️07 pedras de crack.

Mediante os fatos todos os entorpecentes foram apresentados junto ao plantão policial, onde foram apreendidos .

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento