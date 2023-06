A CPFL Energia postergou as inscrições para nova turma mista do curso de aperfeiçoamento profissional para Operação do Sistema Elétrico de Potência (Escola de Operadores). A capacitação, em parceria com o Senai, conta com 25 vagas e receberá inscrições no link https://bit.ly/ProcessoSeletivoCPFL-SENAI.

As oportunidades são direcionadas a residentes de Campinas, Americana, Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara D’oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

As aulas serão realizadas em formato híbrido. A capacitação presencial acontecerá no SENAI “Roberto Mange“, no bairro São Bernardo, em Campinas.

Processo seletivo: É preciso ter no mínimo 18 anos, formação técnica concluída em eletrotécnica, eletrônica, eletroeletrônica ou mecatrônica com comprovante de conclusão no curso técnico e residir na região metropolitana de Campinas.

A participação no curso não garante vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL.

Serviço

Inscrições: até 23 de junho pelo link https://bit.ly/ProcessoSeletivoCPFL-SENAI

Período das aulas: 17/07 a 22/12

Horário: segunda a sexta, das 18h45 às 22h45