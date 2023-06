Quer fazer tattoo? A escolha do lugar adequado faz toda diferença

Tattoo nova? Escolha lugar adequado

A tatuagem tem se tornado uma forma de expressão artística cada vez mais popular na sociedade, o que tem gerado o aumento do número de profissionais da área abrindo seus próprios estúdios. No entanto, é fundamental lembrar que essa arte marca a pele para sempre, por isso é fundamental escolher com cuidado o desenho e o profissional que irá realizá-lo.

De acordo com Adão Rosa, fundador da Náutica Tattoo, “antes de fazer a tatuagem, você deve pesquisar se o estúdio que escolheu está dentro das normas da vigilância sanitária, se ele trabalha com os materiais regulados pela Anvisa e se tem fiscalização do órgão, isso é imprescindível, porque a nossa saúde e o nosso bem-estar vem em primeiro lugar“.

Além disso, Adão relata que a escolha do profissional é super importante. “Analisar o currículo, quantos anos ele atua no mercado, quantas tatuagens ele fez e a qualidade do seus projetos é essencial para realizar um trabalho de qualidade”.

Para garantir uma tatuagem segura, ele recomenda procurar um estúdio que passe por fiscalização e tenha alvará sanitário, além de manusear materiais de uso único e descartável, regulamentados pela Anvisa. Também é importante realizar a esterilização dos materiais que não forem descartáveis em autoclave.

Um dos diferenciais do trabalho do Adão é a tatuagem realizada em hospitais por meio de sedação. “Nós trabalhamos junto com um anestesista que acompanha todo o processo da tatuagem e ele aplica no cliente uma sedação, parecida com a da endoscopia, e não anestesia geral. A tattoo dura em torno de 6 horas e junto com a sedação, o médico aplica remédios que vão auxiliar na recuperação da tatuagem, resultando em uma cicatrização mais rápida e bonita“.

“Muitos clientes optam por esse método para fazer a tattoo em apenas uma sessão, especialmente artistas e cantores, que viajam muito. Em uma sessão de apenas 6 horas, o cliente consegue ter uma boa tatuagem feita por até quatro tatuadores simultaneamente, mas para isso é preciso ter uma equipe que consiga trabalhar em harmonia para não ficar um desenho diferente do outro”, completa Adão.

Segundo ele, a diferença entre o estúdio e o hospital é que, na clínica, a tatuagem é realizada com sedação, enquanto no estúdio são utilizados outros métodos que aliviam a dor em até 90%. “Dessa forma, é possível fazer uma tattoo sem sentir dor e sem a necessidade de ir ao hospital. Os métodos utilizados no estúdio proporcionam um alto nível de satisfação e conforto aos clientes“.

É importante ressaltar que a tatuagem é um procedimento que envolve responsabilidade e técnica, e nem todos os profissionais estão aptos a realizar o método de tatuagem em hospital. “A Náutica atua em três países no momento, então nós levamos para todas as lojas as técnicas, materiais e tudo o que há de mais moderno no ramo da tatuagem“, finaliza Adão.

Náutica Tattoo

Site Oficial: https://www.nauticatattoo.com.br/

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento