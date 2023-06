Urgente. Terremoto registrado em São Paulo

Foi emitido sinal de terremoto no litoral sul de São Paulo

na manhã desta sexta-feira. Moradores de Peruíbe e Miracatu relatam os acontecimentos. A magnitude estimada pela escala Richter é de 4.7 a 4.9 pontos. A escala vai até 10 (destruição maciça). O tremor foi registrado por volta das 8h30 da manhã desta sexta-feira (hora local).

A Defesa Civil de São Paulo confirmou dois abalos sísmicos na região da cidade de #Miracatu. Prefeituras e moradores da região do Vale do Ribeira relatam tremor de terra.

Abaixo dos primeiros relatos publicados nas redes sociais.

Tivemos um terremoto aqui em Peruíbe -SP. Nossos celulares receberam uma notificação, todos ao mesmo tempo, temos três aparelhos, sobre um terremoto com epicentro próximo daqui, o chão tremeu. O informe dizia para não ficar próximo a orla pois poderá ter tsunami.

O litoral norte do Estado voltou a sofrer com as fortes chuvas esta semana. Em janeiro, dezenas de mortes foram registradas após deslizamentos de terra em praias de São Sebastião.

