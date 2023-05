O Estresse consiste em reações físicas e mentais que geralmente ocorrem quando estímulos externos perturbam o equilíbrio dinâmico dos processos de funcionamento do corpo.

Nesse caso, as reações do organismo são feitas por uma rede de sinalização especializada chamada eixo HPA (Hipotálamo-Pituitária ou Hipófise-Adrenais) que coordena a resposta ao processo estressor.

As reações ao estresse como resposta adaptativa e a curto prazo são saudáveis. Mas o estresse psicológico e/ou físico crônico, de baixo nível, tão comum no mundo moderno, pode causar muitos problemas de saúde.

O estresse adaptativo, de curto prazo, ajuda a preparar o corpo para responder a ameaças imediatas e transitórias. Este estresse leve e intermitente, como o exercício, é saudável e promove mudanças adaptativas positivas.

O estresse crônico, no entanto, causa respostas não adaptativas e desregula a função do eixo HPA, o que pode contribuir para muitos problemas de saúde, pois interrompe o ritmo circadiano, promove, inflamação e altera o microbioma (flora intestinal).

Como o estresse afeta a saúde do homem?

Doença cardiovascular

Além de aumentar o risco de infarto, existe uma situação chamada de síndrome do coração partido ou cardiomiopatia de Takotsubo, que geralmente ocorre algumas horas após um trauma físico ou emocional grave (embora seja mais comum em mulheres na pós-menopausa).

Distúrbios Psiquiátricos e Neurológicos

Depressão, ansiedade, demência e doença de Alzheimer, distúrbios do humor, bem como déficits de aprendizado e memória. As mudanças relacionadas ao estresse podem alterar a plasticidade e a função do sistema nervoso de maneira duradoura.

Câncer e doenças autoimunes

O estresse pode acarretar o câncer de várias formas, principalmente através da desregulação do sistema imunológico, resultando em menor proteção contra doenças e inflamação generalizada.

Distúrbios metabólicos (obesidade, sobrepeso, resistência insulínica, diabetes tipo II)

Sob condições de estresse crônico, o apetite é regulado para cima e os desejos por alimentos com alto teor de açúcar, alto teor de gordura e alto teor calórico, além de aumentar a tendência ao abuso de álcool e outras drogas. Parece que o estresse crônico pode levar à desregulação da função da tireoide, levando a quadros de hipotireoidismo.

Outras condições de saúde podem ser desencadeadas ou agravadas, como fadiga crônica, disfunção sexual, infertilidade, Infecções respiratórias superiores e inferiores Síndrome do intestino irritável, Enxaqueca, dores crônicas e Doenças autoimunes.

Que mudanças no estilo de vida podem ajudar a aliviar o estresse?

• Terapia cognitiva comportamental

• Meditação e atenção plena

• Exercício físico moderado

• Boa higiene do sono, duração de sono suficiente e padrões de sono consistentes

• Mantenha conexões sociais e interaja com amigos e entes queridos com frequência, mesmo usando plataformas de mídia social para fazer isso se as circunstâncias limitarem a interação cara a cara.

• Manter o equilíbrio hormonal: principalmente da Testosterona, Estrógenos, Progesterona, Cortisol, DHEA, melatonina e Vitamina D3 (Colecalciferol)

• Coma comida fresca e de verdade, como hortaliças e frutas, carne fresca, evitando alimentos em conserva ou processados.

• Faça jejum intermitente.

• Diminua ao máximo a ingestão de tabaco, cafeína, álcool e outras drogas.

Uso de medicamentos

A maioria dos casos de estresse podem ser controlados com intervenções dietéticas e de estilo de vida. Eventualmente, em casos mais graves, quando o estresse está contribuindo para outras condições, como ansiedade ou insônia, os medicamentos podem ser necessários para uso a curto prazo para tratar temporariamente as condições relacionadas a ele.

É importante entender que os medicamentos não eliminam o estresse ou as causas do estresse, mas simplesmente proporcionam alívio temporário de alguns dos sintomas e podem causar dependência. É frequente o uso (e abuso) de antidepressivos e ansiolíticos, betabloqueadores e sedativos.

Tratamento natural

• Vitaminas do complexo B: As deficiências de vitamina B estão ligadas a vários distúrbios neuropsiquiátricos (principalmente B1, B3, B6, B9 e B12).

• Vitamina C: Baixa ingestão e níveis circulantes de vitamina C estão correlacionados com sintomas de depressão e ansiedade. O aumento dos níveis de vitamina C por meio de suplementação demonstrou reduzir os sintomas.

• Ômega-3: Os ácidos graxos ômega-3, como o ácido eicosapentaenóico (EPA) e o ácido docosahexaenóico (DHA) encontrados no óleo de peixe, podem ajudar a prevenir e tratar o estresse, a ansiedade e a depressão.

• L-teanina: A L-teanina, um aminoácido encontrado no chá verde, demonstrou reduzir o estresse percebido e os marcadores fisiológicos da resposta ao estresse.

• Peptídeos bioativos do leite (Whey protein): podem apoiar a função neurológica saudável, melhorar o humor e promover o sono.

• Probióticos e prebióticos. Os probióticos podem diminuir a reatividade ao estresse e a ansiedade e melhorar o humor, a memória e a cognição.

• Fitoterápicos: ajudam a apoiar a homeostase no corpo e podem ser usadas para aliviar a fadiga, melhorar a função cognitiva e o humor e apoiar o sistema imunológico. Dentre elas cito: Magnólia, felodendro, Manjericão, Ashwagandha, Erva-cidreira, Chá verde, Bacopa, açafrão (Crocus sativus), ginseng, rhodiola e cordyceps. Cada uma tem sua indicação específica.

• Suplementos: fosfatidilserina, L-triptofano, curcumina, 5HTP, Taurina, Magnésio, Melatonina. Eventualmente pode haver necessidade de reposição hormonal à base de Cortisol e De-hidroepiandrosterona.