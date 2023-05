Caixa está contratando 800 empregados

A CAIXA anuncia, nesta quarta-feira (24), a contratação de mais 800

empregados que foram aprovados no concurso de 2014. Eles vão reforçar as condições de trabalho, o atendimento nas agências do banco em todas as regiões e contribuir para geração de emprego e renda no país.

Os aprovados serão convocados a partir de junho para apresentarem a documentação e realizarem os exames médicos obrigatórios. Todo o processo de contratação deverá ocorrer até o final do segundo semestre deste ano.

A presidenta da CAIXA, Maria Rita Serrano, celebrou as contratações. “Desde quando eu era conselheira de administração do banco, eu vinha batalhando para contratar mais empregados. Dessa forma, vamos melhorar as condições de trabalho, o atendimento à população e, assim, vamos construindo uma nova CAIXA para um novo Brasil”, disse.

O número de contratações segue o limite estabelecido pela Secretaria de Coordenações das Estatais (Sest), ligada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que é de 87.544 pessoas. A última contratação realizada pela CAIXA ocorreu há mais de um ano.

A convocação dos empregados é para início imediato. A remuneração inicial é de R$ 3.597, além de benefícios como a participação nos lucros, plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio refeição e alimentação, vale transporte e auxílio creche.

PLT – Posto do Trabalho da PMNO tem 49 vagas de emprego para esta 4ª-feira, dia 24/05

Por

Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa/SP

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, mantido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, está recebendo currículos para a seleção de 49 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria das vagas exige experiência.

Os interessados devem enviar currículo nesta quarta-feira (24/05) para o endereço eletrônico ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as vagas da iniciativa privada publicadas no mural do PLT de Nova Odessa:

AJUDANTE GERAL DE METALÚRGICA (FREE LANCE) – Com experiência. (1 vaga)

ANALISTA DE MEIO AMBIENTE – Feminino, com experiência na função. (1 vaga)

ATENDENTE – Ambos os sexos, entre 20 e 40 anos, Ensino Médio, experiência atendimento ao público, manter organizado e saber usar computador. (1 vaga)

AUXILIAR ADM MASCULINO – Experiência em emissão de NF, ter CNH, para horário comercial. (1 vaga)

AUXILIAR DE COZINHA – Vaga unissex, entre 20 e 50 anos, Ensino Fundamental, experiência em restaurante, montagem de marmitas, já ter conhecimento em saladeira, para 6×1, das 7h10 às 15h30. (1 vaga)

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Com experiência na função. (1 vaga)

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – Masculina, entre 25 e 55 anos, com experiência. (1 VAGA)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Vagas masculinas, maior de 18 anos (com dispensa do Exército), não precisa ter experiência. (8 VAGAS)

BALCONISTA DE AÇOUGUE – Ambos os sexos, com experiência, para trabalhar das 11h às 20h20 em mercado. (1 vaga)

COZINHEIRA/½ OFICIAL – Ambas com experiência na função. (2 vagas)

EMPRESA CONTRATA – Operador de Dobradeira, Operador de Corte Laser, Operador Puncionadeira, Soldador TIG, Polidor, Ajudante de Produção, Auxiliar de Limpeza, Desenhista Mecânico. Segundo grau, SENAI, cursos técnicos relacionados à área de Mecânica e ter leitura interpretação de desenho. (8 vagas)

ESTAGIÁRIO ENGENHARIA ELÉTRICA – Suporte na montagem de painéis elétricos, auxiliar na execução dos projetos, preenchimento de relatórios e atualização de documentos da engenharia. Ensino superior cursando ou técnico, ou cursando (elétrica/automação), conhecimento básico em diagramas elétricos, informática, AutoCAD e pacote office. (1 vaga)

LOJAS CEM – Vendedores, Recebedoras, Montadores, Cobradores, Auxiliares de loja, Limpeza. Maiores de 18 anos, Ensino Médio, empresa oferece treinamento, salário compatível com a função e oportunidade de carreira.

MOTORISTA D OU E – Com curso de passageiros. (4 vagas)

MOTORISTA E – Com experiência na função. (1 vaga)

OPERADOR DE EMPILHADEIRA – Sexo masculino, acima de 30 anos, com curso de empilhadeira, experiência. (1 vaga)

ORÇAMENTISTA TÉCNICO – Elaboração de orçamentos elétricos de infraestrutura de baixa e média tensão, painéis elétricos em empresas de diversos segmentos, realizando cotações, levantamento e consulta de disponibilidade de componentes e otimização de custos. Realizará visitas técnicas para determinar escopo do projeto. Formação técnica em elétrica industrial e/ou ensino superior completo em engenharia elétrica com especialização em projetos elétricos. Residir em Nova Odessa e região, ter habilitação categoria “B”. (1 vaga)

PORTEIRO MASCULINO – Com experiência na função. Comparecer para entrevista dia 23/05, às 9h30 no PLT. (3 vagas)

PROJETISTA ELÉTRICO – Para elaborar desenhos em AutoCAD e Eplan Electric, elaboração de diagramas elétricos de painéis, detalhes construtivos, de plantas de encaminhamento e detalhes típicos de infraestrutura. Ensino Superior completo, técnico ou SENAI completo elétrica/automação, conhecimento em AutoCAD e Eplan, curso pacote Office, conhecimento em diagramas elétricos, NR10, NR33 e NR35. Residir Nova Odessa e região e ter habilitação categoria “B”. (1 vaga)

RECEPCIONISTA – Obrigatório entender de ferramentas e materiais de construção. (1 vaga)

TECELÃO OU AJUDANTE DE TECELÃO – Masculino, com experiência de 1 ano em jato de ar. (1 vaga)

TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO – Com experiência comprovada. (1 vaga)

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO – Será responsável pelo desenvolvimento de projeto de automação industrial, programação de CLP, IHMs e sistema supervisório, conhecimento em CLP, IHMs e drives Allen Bradley, CLP, IHMs, drives Siemens e em Sistema supervisório. Ensino Superior completo, técnico ou SENAI completo elétrica/automação. Residir em Nova Odessa e região e ter habilitação categoria “B”, disponibilidade para viagens. Benefícios: vale-refeição, convênio médico e odontológico e farmácia. (1 vaga)