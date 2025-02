Como ver os insights do Instagram: dicas essenciais

O Instagram Insights é uma ferramenta que pode te ajudar a decolar sua estratégia no app. Com ela, dá pra entender melhor como seu público reage ao que você posta.

E o melhor: você pode usar esses dados pra melhorar seu marketing.

Mas, pra começar, é importante saber como acessar essas informações. Vamos te mostrar o caminho das pedras.

Como acessar os insights do Instagram: passo a passo

Se você quer saber como seu público tá interagindo com sua conta, precisa dar uma olhada nas estatísticas.

O Instagram oferece um relatório de engajamento que mostra como suas fotos, vídeos e stories estão performando.

Só tem um detalhe: só perfis comerciais têm acesso a essas informações. Então, se seu perfil ainda é pessoal, é hora de mudar pra comercial.

É bem simples e faz toda a diferença.

Requisitos pra acessar os insights

Pra ver os insights, você precisa ter um perfil comercial. Isso significa que você tem que mudar seu perfil de pessoal pra comercial nas configurações do app.

Depois disso, você já pode começar a monitorar seu desempenho.

Navegando pelo menu de insights

Com o perfil comercial ativado, você vai encontrar um menu de insights no app. Lá, você vê métricas como engajamento, alcance e impressões.

Esses números ajudam a entender o que tá funcionando e o que precisa melhorar.

Diferença entre perfil pessoal e comercial

Perfis comerciais têm vantagens que os pessoais não têm. Além dos insights, você ganha acesso a ferramentas que ajudam a entender melhor seu público.

Isso é essencial pra quem quer crescer no Instagram.

Principais métricas pra ficar de olho

Agora que você já sabe como acessar os insights, é hora de entender o que cada métrica significa. Esses números são a chave pra melhorar sua estratégia.

Crescimento de seguidores

Uma das primeiras coisas a observar é como seu número de seguidores está crescendo. Isso ajuda a entender se seu conteúdo tá realmente atraindo o público certo.

Se o crescimento estiver lento, vale a pena testar novos formatos de postagens.

Desempenho das postagens

Outra métrica importante é o desempenho das suas postagens. Aqui, você vê o alcance, as impressões e como as pessoas estão interagindo com suas fotos e vídeos.

Esses dados mostram se seu conteúdo tá engajando ou se precisa de ajustes.

Interações e salvamentos

Além das visualizações, fique de olho em quantas pessoas estão salvando e compartilhando suas postagens.

Essas métricas mostram que seu conteúdo tá sendo útil e relevante pro seu público.

Entendendo o comportamento do seu público

Saber como seu público se comporta é essencial pra criar conteúdo que realmente funcione. O Instagram Insights te ajuda nisso.

Melhores horários pra postar

O app mostra os horários em que seu público tá mais ativo. Postar nesses momentos aumenta as chances de suas publicações serem vistas e engajadas.

Quem são seus seguidores

O Instagram Insights também dá detalhes sobre a idade, gênero e localização dos seus seguidores. Com essas informações, você pode criar conteúdo que fale diretamente com eles.

Como o público interage

Entender como seu público reage ao seu conteúdo é crucial. O Insights mostra quais postagens geram mais curtidas, comentários e compartilhamentos. Use esses dados pra refinar sua estratégia.

As novidades do Instagram para 2025

O Instagram nunca para de evoluir, e 2025 chegou trazendo várias novidades para deixar a plataforma ainda mais interativa e criativa.

Se você usa o Insta no dia a dia, seja pra compartilhar momentos, criar conteúdos ou até mesmo trabalhar, essas atualizações vão fazer toda a diferença!

Um novo app para criadores de vídeos: Edits

Se você gosta de editar vídeos direto no celular, essa novidade é pra você! O Instagram lançou o Edits, um aplicativo exclusivo para quem quer criar vídeos mais profissionais sem precisar de programas complicados.

Com ele, dá pra:

Gravar e editar com ferramentas mais avançadas

Ter acesso a uma biblioteca de efeitos e transições

Compartilhar rascunhos com amigos ou outros criadores

Analisar o desempenho dos vídeos com insights detalhados

O app chega na App Store em 13 de março de 2025 e promete facilitar (e muito!) a vida de quem curte produzir conteúdos.

Adeus ao formato quadrado do feed

O clássico formato quadrado das postagens vai dar lugar ao layout vertical 4:5, que já é mais comum em outras plataformas. Isso significa que suas fotos e vídeos vão ocupar mais espaço na tela, deixando o feed mais imersivo.

Se você é criador de conteúdo, vale a pena começar a adaptar suas postagens pra esse novo formato e garantir que seu perfil continue chamando atenção!

Agora dá pra pausar vídeos no Reels

Finalmente! Agora vai ser possível pausar os vídeos do Reels com um simples toque na tela. Antes, era preciso segurar o dedo pressionado, o que não era nada prático.

O recurso já está sendo testado com alguns usuários e deve chegar pra todo mundo em breve.

Dublagem automática em outros idiomas

Se você sempre quis que seu conteúdo chegasse a mais gente, essa novidade vai ajudar muito! Agora, o Instagram permite que os Reels sejam dublados automaticamente para outros idiomas usando inteligência artificial.

Isso significa que você pode gravar um vídeo em português e deixar que a IA do Insta crie versões dubladas em inglês, espanhol e outros idiomas — perfeito pra quem quer crescer internacionalmente!

Criação de Imagens com IA nos Stories

Sabe quando você quer postar algo legal nos Stories, mas não tem a imagem perfeita? Agora, o Instagram permite que você digite uma descrição e a IA cria a imagem pra você!

Isso significa menos tempo procurando fotos e mais possibilidades de criar conteúdos únicos sem precisar de apps extras.

Mais filtros e avatares personalizados

Se você ama personalizar seus posts, vai gostar dessa: 20 novos filtros foram adicionados ao Insta, muitos deles inspirados em apps como VSCO e Picsart.

Além disso, os avatares agora podem ser usados em comentários e transmissões ao vivo, deixando a interação ainda mais divertida e personalizada.

Transformando dados em estratégias que funcionam



Teste e ajuste

Não tenha medo de testar coisas novas. Use os insights pra ver o que tá dando certo e o que precisa mudar. Ajuste sua estratégia conforme os resultados.

Personalize sua abordagem

Conhecer seu público permite criar ofertas e conteúdos mais personalizados. Isso aumenta as chances de engajamento e até de vendas, se esse for seu objetivo.

Foque na experiência do cliente

No fim do dia, o que importa é oferecer uma experiência única pro seu público. Use os insights do Instagram pra entender o que eles querem e como você pode entregar isso.

Com essas dicas, você já tem um bom ponto de partida pra usar os insights do Instagram a seu favor. Agora é só colocar a mão na massa e começar a crescer no app!

