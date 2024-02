Complexo Regional de Saúde e da Nova AR do Jd Europa avançam

A construção do Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Europa avança

Vem aí uma das maiores estruturas da Saúde Pública de Santa Bárbara d’Oeste, com mais de 900 metros quadrados de área construída na esquina das ruas Portugal e Grécia.

O prédio reúne consultórios de clínicos gerais, consultórios ginecológicos, consultórios pediátricos, consultório odontológico, ampla recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas, sala de acolhimento, farmácia, ampla sala de vacinas, sala para curativos, sala de procedimentos, sala de inalação, sala de observação com leitos, salas multiúso, apoio administrativo, apoio para funcionários e cobertura para ambulância.

Logo ao lado, a Prefeitura segue também com a construção da Nova Administração Regional do Jardim Europa. Com acesso independente, a Regional terá amplo espaço de atendimento e área de apoio aos funcionários, com mais de 100 metros de área construída.

Todos os ambientes dos dois prédios foram projetados para possuírem iluminação e ventilação naturais e contarão ainda com ar-condicionado, inclusive nas esperas. A iluminação será com lâmpadas LED, proporcionando maior durabilidade e economia no consumo de energia. Haverá também a instalação de energia solar com placas fotovoltaicas, com produção de energia renovável, limpa e sustentável, instalação de hidrantes e todo sistema de proteção e combate a incêndios e sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). Também haverá sistema de alarme e monitoramento.