Gratuito, Carnaval de SBO traz 10 blocos e shows na Praça a partir de sábado

O Carnaval de SBO 2024 tomará neste sábado (10), domingo (11) e segunda-feira (12) as ruas de Santa Bárbara d’Oeste. Desfilarão 10 blocos, em vias da cidade, com ponto principal de dispersão na Praça Central. Todas as informações e um mapa interativo podem ser conferidas no site exclusivo do evento: carnaval.culturasbo.com

A edição 2024 do Carnaval de SBO é realizada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, e tem patrocínio da Sancta Cervejaria, apoio do Tivoli Shopping, apoio institucional do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste e media partner da Vox 90 e Ponto Visão Mídias Inteligentes.

No sábado (10), a partir das 15 horas, o Bloco Traquitana se concentrará na Avenida Monte Castelo, em frente a ETA I (caixa d’água). No mesmo horário, no Museu da Imigração, os roqueiros do Bloco do Rock iniciarão seu som. Já às 16 horas, no Bar Barense, na Rua 13 de Maio, tomará forma o novo Bloco da Cana Valesca. Mais tarde, às 18 horas, será a vez dos grupos Bloco BoraLá e Unidos pela Geladeira Solidária, com concentração marcada na Praça Dona Carolina (Fórum).

Por sua vez, no domingo (11), o Museu da Imigração receberá, às 15 horas, a concentração de Amigos da Lilica e Bloco das Rosinhas e, às 16 horas, O Bloquinho. As saídas podem ser conferidas no site do evento. Ainda no domingo o Bloco Apareceu a Margarida organizará seus foliões a partir das 15 horas na Praça Dona Carolina (Fórum).

A segunda-feira (12) ficará por conta do maior bloco: o Bloco das Bárbaras. Como em todos os anos, a concentração acontece na Praça Dona Carolina (Fórum), com saída às 19 horas para a Praça Central. Com expectativa de reunir 20 mil foliões neste ano, eles descerão por ambas as vias da Avenida Monte Castelo, bloqueando momentaneamente todo o trânsito.

Além dos blocos, a folia contará também no palco da Praça Central com as apresentações de Alexandra Souza e Banda no sábado (10), das 16 às 18 horas e das 20 às 23 horas; Banda Alto Astral no domingo (11), das 16 às 18 horas e das 20 às 23 horas; e por fim, Robson Cruz e Banda, na segunda-feira (12), das 19 às 23 horas.

Estrutura

A estrutura da festa barbarense terá espaço para achados e perdidos, base e ponto de patrulhamento da Polícia Militar, pontos de banheiros, de alimentação, de hidratação pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) e cestos de lixo e recicláveis. Em caso de dúvidas, a população também pode acessar um FAQ (acrónimo da expressão em inglês “Frequently Asked Questions”), que são as “Perguntas Frequentes” sobre o evento. As questões enfatizam informações gerais da folia, classificação e gratuidade do evento, órgãos realizadores, horários, história da ação e dicas turísticas e de segurança.

Trânsito

Diferente do ano passado, a organização do evento realizará o bloqueio de ruas e avenidas para a passagem dos 10 blocos carnavalescos todos no mesmo horário, às 13 horas, para melhor planejamento dos motoristas. Durante o deslocamento dos blocos haverá escolta pela Guarda Civil Municipal. Os bloqueios serão removidos após a passagem de cada bloco. Também a partir das 13 horas a Praça Central terá ambas vias do traffic calming interditadas, nas ruas Santa Bárbara e Dona Margarida, com desbloqueio programado para meia-noite de cada dia.

Alimentação

Brediks Spettos, Luz Gastronomia, Feltrin Burger, Doce Espigas Derivados de Milho, Padaria Dona Vitória, Ki Pastel, Pão com Linguiça do Mineiro e House Açaí, além do patrocinador do evento Sancta Cervejaria, são os empreendimentos gastronômicos da edição que trarão um cardápio diferenciado na Praça Central. Todos foram credenciados anteriormente por meio do edital da Rede Gastronômica.

Confira:

– Brediks Spettos

Spetto Carne, Spetto Medalhão de Frango, Spetto Kafta Recheada, Spetto Linguiça, Spetto Queijo Coalho, Banana da Casa e Banana Clássica

– Luz Gastronomia

Porção Mista de 1/2 Anel de Cebola 1/2 Batata Frita e 1/2 Calabresa Acebolada, Porção Inteira (opções): Anel de Cebola, Batata Frita ou Calabresa Acebolada, Porção de Carne (opções): Carne Ancho, Frango Frito e Porção Mista (3 opções): Escolha 3 opções de sua preferência. Adicional de Bacon, Catupiry ou Cheddar.

– Feltrin Burger

Smash Burger, Smash Clássico e Smash Bacon. Adicionais Carne ou Bacon

– Doce Espigas Derivados de Milho

Pamonha, Curau, Milho no Prato, Milho Gourmet, Cuscuz e Sorvete de Milho

– Padaria Dona Vitoria

Lanche de Pernil, Lanche de Costela e Brownie

– Ki Pastel

Pastel de Carne, de Queijo, de Pizza e de Frango com Requeijão

– Pão com Linguiça do Mineiro

Lanche Tradicional, Lanche Completo com Queijo e Lanche Completão

– House Açaí

Copo 300 ml. com 2 adicionais, Copo 500 ml. com 3 adicionais, Copo 700 ml. com 4 adicionais, Pote 300 ml. com 2 adicionais, Pote 500 ml. com 3 adicionais e Pote 700 ml. com 4 adicionais

– Sancta Cervejaria

Água, água com gás, refrigerante, cerveja (lata), chopp Pilsen e chopp IPA.

Confira o itinerário dos blocos:

• BLOCO DO TRAQUITANA

Mini trio elétrico tocando Marchinhas de Carnaval para todas as idades, acompanhado por famílias de foliões.



Dia 10 de fevereiro (sábado)

Concentração: às 15 horas

Avenida Monte Castelo, 414, Centro (em frente a caixa d’água)

Saída do bloco: 19h30

Trajeto: Saindo da caixa d’água, descendo a Avenida Monte Castelo, seguindo pela Rua João Lino, Rua Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

• BLOCO DO ROQUE

De amigos “rockeiros” de longa data, o bloco inclui os amantes desse estilo musical nesta tradicional festa popular brasileira, trazendo as dedilhadas das guitarras e som contagiante dos instrumentos de percussão.

Dia 10 de fevereiro (sábado)

Concentração: às 15 horas

Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro

Saída do bloco: 18 horas

Trajeto: Saindo da Rua João Lino em direção a Rua XV de Novembro, virando na Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

• BLOCO DA CANA VALESCA

É formado por amigos que apreciam o Carnaval de SBO e procuram fazer desta época do ano um momento de encontros, festa e diversão, optando por resgatar os carnavais das décadas de 1980 e 1990 – período em que os carnavais nos clubes viveram o seu auge. O nome do bloco está associado à importância da cana-de-açúcar para o desenvolvimento do Município e sua história.

Dia 10 de fevereiro (sábado)

Concentração: às 16 horas

Bar Barense | Rua Treze de Maio, 791, Centro

Saída do bloco: 19h15

Trajeto: Rua Treze de Maio (subindo), virando à direita na Alameda dos Seresteiros, Avenida Monte Castelo, junta-se ao Bloco do Traquitana e segue via Rua João Lino, virando à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.

• BLOCO BORALÁ

Fundado em 2018, o bloco resgata a tradição dos antigos carnavais, onde as famílias se divertiam ao som das marchinhas.

Dia 10 de fevereiro (sábado)

Concentração: às 18 horas

Praça Dona Carolina, no Jardim Panambi (em frente ao Fórum)

Saída do bloco: 20 horas

Trajeto: Saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, seguindo pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

• UNIDOS PELA GELADEIRA SOLIDÁRIA

É um grupo formado por pessoas que compartilham do interesse comum de trazer mais apoio e dignidade a pessoas em situação de rua e famílias carentes de Santa Bárbara.

Dia 10 de fevereiro (sábado)

Concentração: às 18 horas

Praça Dona Carolina, no Jardim Panambi (em frente ao Fórum)

Saída do Bloco: Saída às 20 horas

Trajeto: Saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, seguindo pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

• AMIGOS DA LILICA

É composto por crianças e adolescentes com deficiência. No bloco desfilam cadeirantes, “down”, autistas e visual.

Dia 11 de fevereiro (domingo)

Concentração: às 15 horas

Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro

Saída do bloco: 16 horas

Trajeto: Ruas João Lino e XV de Novembro, seguindo pela Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

• BLOCO DAS ROSINHAS

Assistidos pela Rede Feminina de Combate ao Câncer e seus familiares, amigos e voluntários e comunidade em geral o bloco trará seus foliões vestidos preferencialmente de cor rosa, acompanhados de marchinhas de carnaval tradicionais tocadas por carro de som próprio, inspirando alegria, saúde e convivência familiar e comunitária.

Dia 11 de fevereiro (domingo)



Concentração: às 15 horas

Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro

Saída do bloco: 16 horas

Trajeto: Ruas João Lino e XV de Novembro, seguindo pela Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

• BLOCO APARECEU A MARGARIDA

Fundado em 2018, o Bloco Apareceu a Margarida é um bloco de rua que traz a alegria dos antigos carnavais e visa contribuir para com as futuras gerações por meio da disseminação da música, cultura, da formação de novos músicos e o descobrimento de novos talentos.

Dia 11 de fevereiro (domingo)

Concentração: às 15 horas

Praça Dona Carolina, no Jardim Panambi (em frente ao Fórum)

Saída de bloco: 19 horas

Trajeto: Saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, seguindo pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

• O BLOQUINHO

É um bloco de carnaval para os pequenos foliões da cidade de Santa Bárbara d’Oeste e região, com muitas brincadeiras e músicas infantis.

Dia 11 de fevereiro (domingo)

Concentração: às 16 horas

Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro

Saída do bloco: 18 horas

Trajeto: Saindo da Rua João Lino, seguindo pela Rua Santa Bárbara até a Praça Central.

• BLOCO DAS BÁRBARAS

Nascido em 2016 o Bloco das Bárbaras visa resgatar a tradição do carnaval barbarense se tornando referência na cidade e toda região pela diversidade de público e respeito. Ao som de axés dos anos 90, frevo, samba enredo e hits carnavalescos embalados pela animada Banda das Bárbaras.

Dia 12 de fevereiro (segunda-feira)

Concentração: às 15 horas

Praça Dona Carolina, no Jardim Panambi (em frente ao Fórum)

Saída do bloco: 19 horas

Trajeto: Saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, seguindo pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Programação da Praça Central:

• Sábado (10/2), das 16 às 18 horas e das 20 às 23 horas

Alexandra Souza e Banda

• Domingo (11/2), das 16 às 18 horas e das 20 às 23 horas

Banda Alto Astral

• Segunda-feira (12/2), das 19 às 23 horas

Robson Cruz e Banda