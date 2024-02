Corinthians e Santos fazem clássico da agonia

em mais uma rodada do Campeonato Paulista. O clássico, como é de conhecimento público, será disputado com torcida única. No entanto, o estádio contará com uma presença ilustre nas arquibancadas: Neymar.

O clássico irá marcar um duelo particular entre dois jogadores conhecidos das duas torcidas: o zagueiro Gil e o atacante Yuri Alberto. E caberá ao experiente defensor colocar fim no bom desempenho do centroavante sempre que pisa no mítico estádio santista.

Revelado nas categorias de base do Peixe, Yuri Alberto já esteve na Vila Belmiro como adversário em quatro oportunidades, sendo que balançou as redes santistas por três vezes. Foram três visitas e dois gols com o Corinthians e uma presença e um gol com a camisa do Internacional.