Compras em sites Internacionais disparam 150%

Um recente estudo divulgado pela Receita Federal do Brasil apontou um surpreendente aumento de 150% nas compras realizadas por brasileiros em sites estrangeiros nos últimos cinco anos.

Esse fenômeno, que teve início em 2018, ganhou impulso significativo nos anos de 2020 e 2021, atingindo seu ápice em 2022, com a chegada de mais de 176 milhões de produtos importados ao Brasil.

Visando atender esse anseio do consumidor brasileiro, uma empresa de parcelamento de compras vem encurtando o caminho para quem busca por produtos internacionais, uma vez que em países como os Estados Unidos, por exemplo, os pagamentos são sempre feitos à vista.

A Parcelow oferece o serviço de Personal Shoppers e redirecionadores que facilitam todo o processo de compras no exterior, mesmo quando os consumidores estão no Brasil.

Como funciona o papel do personal shopper e redirecionador?

Os personal shoppers e redirecionadores também são brasileiros, facilitando qualquer entrave com a língua inglesa. Eles recebem as encomendas, vão até as lojas, realizam uma série de verificações, incluindo inspeção, fotografia, embalagem e, uma vez autorizada a compra, efetuam o pagamento, que pode ser parcelado em até 12 vezes (opção até então inexistente para o comércio dos Estados Unidos).

Por fim, realizam o despacho dos produtos para o endereço final no Brasil, garantindo 100% de cuidado e qualidade em cada etapa do processo. Esse trabalho assegura que todas as compras realizadas nos EUA sejam entregues com êxito.

A vantagem desse processo é que o consumidor pode escolher a loja de onde quer adquirir seus produtos (lojas de outlets, supermercados e até sites), que geralmente tem marcas e grifes desejadas, excelente qualidade e preços muito mais baixos do que os praticados no Brasil.

Em relação às preferências de compra dos brasileiros no exterior, os eletrônicos, bolsas, tênis, vestuário, cosméticos, brinquedos, laptops, smartphones, câmeras, smartwatches, jogos, perfumes e equipamentos esportivos lideram a lista de desejos.

Para quem já está nos EUA, a Parcelow conta com mais de 1.000 lojas parceiras. Os consumidores podem fazer suas compras, de produtos ou serviços, e pagar como estão acostumados aqui no Brasil, parcelando!

O empreendedor Rogério Teixeira, fundador e CEO da Parcelow, está inovando a experiência de compra no exterior. Além de permitir parcelamentos em até 12 vezes, a plataforma criada por ele, oferece diversas opções de pagamento, incluindo cartões de crédito nacionais, transferências bancárias (TED) e PIX, que também podem ser parcelados, através de carregamento de crédito.

“A Parcelow é a solução internacional com as menores taxas, a mais segura e transparente para efetuar pagamentos online ou em lojas físicas, sem a necessidade de possuir um cartão internacional. Isso significa que é possível utilizar um cartão de crédito brasileiro habitual de maneira inteligente e responsável para realizar qualquer tipo de compra ou consumo nos EUA.” – afirma Rogério.

Quando fala em transparência o empresário diz respeito a taxa do dólar. A moeda aplicada na transação é a data da compra e não do fechamento da fatura, evitando assim surpresas desagradáveis para o consumidor.

Conta Digital

Além de inovar na modalidade de pagamento, a Parcelow agora oferece a Conta Digital Parcelow Bank, que aparece como solução abrangente para diversas necessidades financeiras.

Essa conta se mostra ideal para turistas frequentes, pessoas com negócios ou patrimônio fora do Brasil, já que facilita a gestão de moeda, permitindo transferências internacionais e conversão instantânea de saldo entre carteiras (carteira em reais e carteira em dólares). Também proporciona acesso a um cartão de débito em dólares para compras e saques no exterior, tornando mais simples e conveniente lidar com finanças internacionais.

