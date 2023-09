A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo,

juntamente com o Conselho Municipal (Comcult), realizou a 3ª Conferência Municipal neste sábado (16), no CCL (Centro de Cultura e Lazer). Durante todo o dia foram debatidos os temas apontados nas quatro pré-conferências municipais. Também foram eleitos os delegados que levarão as propostas do município para o Encontro Estadual de Cultura.

O evento foi aberto pelo prefeito Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, da secretária, Marcia Gonzaga Faria, da presidente do Comcult, Renata Ferreira Borges, e do vereador Leco Soares na composição da mesa. A vereadora Professora Juliana também esteve presente no evento. A abertura contou ainda com uma apresentação do grupo de teatro da Associação de Promoção e Assistência de Americana (Apam).

“Segurança é importante, saúde é importante, educação é importante, mas não tenho dúvida nenhuma de que a cultura não pode fugir do nosso radar, por tudo aquilo que temos de história e de vontade de realizar. Que essa conferência traga bons frutos”, disse o prefeito Chico na abertura da conferência.

“Vejo muitos jovens hoje e isso é muito importante. Eu e o prefeito Chico estamos aqui para facilitar e não dificultar o acesso à cultura. Podem ter certeza de que tudo o que for discutido aqui estará em nossas mãos e muita coisa a gente pode começar já e não deixar para depois”, destacou Odir.

“Desejo que daqui saiam boas propostas de política cultural, democráticas, coerentes e acessíveis a toda a população”, afirmou a secretária Marcia Gonzaga Faria.

“Gostaria de desejar um dia muito proveitoso, de muitas ideias e propostas positivas para nossa cidade”, disse o vereador Leco Soares.

“Essa conferência abriu a oportunidade para a população e os artistas serem escutados sobre as demandas que temos”, apontou a presidente do Comcult, Renata Borges.

A Conferência Municipal é uma etapa necessária para a participação de Americana na Conferência Estadual, em dezembro deste ano, e na Conferência Nacional de Cultura, em março de 2024, em Brasília, com o tema “Democracia e Direito à Cultura”.

Os participantes do encontro deste sábado discutiram os temas apontados nas quatro pré-conferências, realizadas nesta semana, sob os seis eixos definidos pelo Ministério da Cultura: Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura; Democratização do Acesso e Participação Social; Identidade, Patrimônio e Memória; Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política; Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade; e Direito às Artes e às Linguagens Digitais.

Também foram eleitos os delegados que representarão Americana na Conferência Estadual. Pelo poder público, Walfredo Soares do Nascimento, orientador cultural, e o suplente Valterci Martins de Moura, diretor de Cultura e músico de orquestra. Pela sociedade civil, Adriana Ferreira Pires, vice-presidente do Centro Cultural Candeeiro, e a suplente Renata Ferreira Borges, presidente do Comcult.

A 3ª Conferência Municipal reforçou ainda a construção do Plano Municipal de Cultura para a adesão do município ao Sistema Nacional de Cultura. Em agosto, o prefeito Chico Sardelli sancionou a lei nº 26/2023, visando a implementação da política cultural criada pela Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar Federal nº 195, de 2022), voltada prioritariamente para o setor audiovisual.

Os recursos destinados pelo Governo Federal somam R$ 1.939.913,02 para todo o setor cultural da cidade.

“Não apenas cumprimos uma etapa. O poder público, junto à sociedade civil, discutiu política municipal de cultura, de forma democrática e coerente e juntos elegemos os delegados que irão defender as propostas levantadas nesta Conferência para a etapa do Estado”, completou a secretária Marcia Gonzaga Faria.

