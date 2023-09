Nos dias 16 e 17 de setembro, Daiana Garbin e Tiago Leifert promoverão

a campanha “DE OLHO NOS OLHINHOS” com o objetivo de conscientizar e alertar sobre o retinoblastoma, um tumor ocular que acomete crianças entre 0 e 5 anos. Em São Paulo, o evento ocorrerá no Shopping Eldorado, das 10h às 22h. A filha do casal, Lua, hoje com quase 3 anos, foi diagnosticada com retinoblastoma quando tinha 11 meses e ainda está em tratamento. A falta de informação sobre a doença levou o casal a criar a campanha com o intuito de promover o diagnóstico precoce e a saúde ocular na infância.

Tiago e Daiana descobriram o retinoblastoma quando ele já estava num grau considerado avançado. “O que mais gostaríamos era de estar navegando na internet e ter tido acesso a um vídeo de um casal dizendo o que está acontecendo com a filha deles”. O vídeo postado pela família Leifert no Instagram, em janeiro de 2022, comoveu milhões de brasileiros.

“Queremos que as famílias consigam chegar ao diagnóstico antes do que nós conseguimos, e por isso é fundamental divulgar informação e ficar de olho nos olhinhos”, afirma Tiago.

Daiana Garbin alerta: “Ficar atento a sinais como um reflexo branco, o “olho de gato”, e estrabismo é fundamental para ajudar a detectar não só o retinoblastoma, mas várias outras doenças. O diagnóstico precoce pode salvar a visão e a vida dos nossos filhos”.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) há entre 200 a 250 casos novos por ano no Brasil, 7.500 a 8 mil no mundo, e a grande preocupação é o diagnóstico tardio.

No Hospital do GRAACC há de 12 a 15% de retinoblastoma extraocular, o que significa um tumor avançado. A Dra. Carla Macedo, oncologista pediátrica do GRAACC explica: “Quando diagnosticado precocemente, e tratado em centros de referência, a chance de cura é de 90%, mas a grande preocupação é quando o câncer já saiu do olho, o que chamamos de metástase. Quanto mais cedo identificar a doença, maior é a chance de cura”.

Segundo o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece atendimento, assistência, diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos casos de retinoblastoma, de forma integral e gratuita.

Para o Dr. Cristiano Caixeta Umbelino, presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), todas as crianças precisam ser submetidas ao teste do olhinho no primeiro mês de vida, idealmente no berçário da maternidade. É preciso conscientizar as famílias sobre a importância da consulta oftalmológica de bebês e crianças pequenas. “Muitas crianças vão ao oftalmologista pela primeira vez na idade de alfabetização, o que está longe do ideal e permite que doenças oculares não sejam precocemente diagnosticadas e tratadas. Além do retinoblastoma, outros problemas oculares podem se desenvolver silenciosamente na infância”, alerta.

Para o Dr. Clóvis Francisco Constantino, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a visão é uma janela para o mundo, influenciando o desenvolvimento cognitivo e emocional. “Durante as consultas de puericultura, a saúde ocular deve ser uma das mais importantes prioridades. Problemas não diagnosticados precocemente podem afetar o crescimento saudável e, por isso, a SBP apoia esta iniciativa, reforçando a importância de cuidados precoces e contínuos com a visão de nossas crianças”.

Sobre a campanha

Nesta segunda edição, a campanha “DE OLHO NOS OLHINHOS” tem o apoio médico e científico das mais importantes entidades médicas do Brasil: AMB – Associação Médica Brasileira, CFM – Conselho Federal de Medicina, CBO – Conselho Brasileiro de Oftalmologia, SBP – Sociedade Brasileira de Pediatria, SBOO – Sociedade Brasileira de Oncologia em Oftalmologia, SOBOPE – Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, SBOP – Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, além do Departamento de Oftalmologia da UNIFESP, GRAACC, St. Jude Children’s Research Hospital, Aliança AMARTE, ABLAO – Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Oftalmologia e AAP – Associação Acadêmica de Pediatria.

Dias 16 e 17 de setembro serão realizados eventos com atividades para crianças, totem para fotos e muita informação em 9 shoppings da rede ALLOS: Eldorado e Shopping Taboão em São Paulo; Via Parque no Rio de Janeiro; Boulevard BH em Belo Horizonte; Shopping da Bahia em Salvador; Shopping Passeio das Águas em Goiânia; Shopping Curitiba; Manauara Shopping em Manaus e Boulevard Belém no Pará. Tiago e Daiana estarão presencialmente no sábado dia 16 de Setembro no Shopping Taboão e no Eldorado, além da presença de médicos e outros profissionais da saúde.

Além do espaço físico, a ALLOS vai disponibilizar espaço de mídia eletrônica nos shoppings do grupo, mostrando vídeos de conscientização que foram criados pela agência OGILVY e produzidos pela HOGARTH, duas empresas do grupo WPP. Vídeos da campanha “DE OLHO NOS OLHINHOS” também estarão em 30 salas de cinema da rede Cinemark, em São Paulo, Goiânia e Vila Velha.

A Eletromidia também está apoiando a causa e exibirá vídeos e materiais da campanha, a partir do dia 16 de setembro, em mais de 18 mil telas em prédios residenciais, 12 mil telas em edifícios comerciais por todo o Brasil, além de shoppings, linhas 1, 2 e 3 do Metrô de SP, no Metrô no RJ e Supervia e em 100 telas estáticas pelas ruas.

Na edição online, durante as próximas semanas, Daiana realizará lives em seu canal no Instagram (@garbindaiana) entrevistando médicos e o casal vai divulgar uma cartilha digital, que pode ser facilmente compartilhada por celular, sobre sinais, sintomas e a importância do diagnóstico precoce do retinoblastoma. Um filtro de instagram também estará disponível para as pessoas compartilharem a campanha nas redes sociais.

Além da ALLOS, “DE OLHO NOS OLHINHOS” tem o apoio da Dasa Genômica, Alta Diagnósticos, Advance Vision, Hasbro, Faber-Castell, Euamopapelão, HOTMACON, Eletromidia, Ogilvy, Hogarth, Oddy, 828 Eventos e Pridea Comunicação.

Serviço

Local da ação em São Paulo

16 e 17 de setembro, das 10h às 22h

São Paulo

Shopping Eldorado

Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros, São Paulo

