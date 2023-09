Vídeo mostra Salto Grande tomada por aguapés

como mostra vídeo gravado este sábado pelo grupo ambiental G6 (veja abaixo).

O vídeo foi gravado próximo às comportas da usina de geração de energia da CPFL, onde a correnteza é mais forte.

Este ano ainda não foram registradas, oficialmente, serviços de retirada mecânica (manual) dos aguapés.

No final do ano passado, reunião entre a prefeitura de Americana e o governo do Estado firmou que a limpeza da represa ficaria a cargo do governo estadual. Mas em janeiro houve mudança no comando do GovSP e o assunto parece ter ficado parado.

No mesmo período, a Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana realizou reunião com o gerente de Meio Ambiente da empresa CPFL Renováveis, Daniel Daibert. Nesta reunião foram apresentados relatórios sobre o manejo de macrófitas (aguapés) no reservatório de Salto Grande. Segundo a CPFL Renováveis, entre os meses de janeiro e novembro de 2022 foram retirados aproximadamente 258.856 m3, cerca de 249,5 hectares de vegetação flutuante do reservatório.

Todo controle é realizado através do Plano de Manejo que estabelece normas para o uso da área e o manuseio dos recursos naturais. “Hoje a ocupação dos aguapés no reservatório de Salto Grande é controlada em conformidade com o plano e está cerca de 70% abaixo do quantitativo recomendado”, disse o gerente de Meio Ambiente da CPFL Renováveis, Daniel Daibert.