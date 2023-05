A Ordem dos Advogados do Brasil seção São Paulo (OAB SP) promove

na próxima sexta-feira (26), sua sexta Conferência Regional da Advocacia de 2023 (CRADV23). O evento será realizado em Leme, com a participação de 29 subseções: Americana, Aguaí, Araras, Artur Nogueira, Caconde, Capivari, Casa Branca, Espírito Santo do Pinhal, Hortolândia, Leme, Limeira, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Nova Odessa, Piracicaba, Pirassununga, Porto Ferreira, Rio Claro, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Pedro, São Sebastião da Grama, Santa Bárbara d’Oeste, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Rita do Passa Quatro, Sumaré, Tambaú e Vargem Grande do Sul.

Também participam as subsedes das OAB SP em Cordeirópolis, Itirapina, Monte Mor e Rio das Pedras. Somente essas regiões reúnem mais de 17 mil profissionais inscritos na Secional.

Em um novo formato, promovido pelo Universo OAB SP – composto pela Ordem paulista, suas subseções, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP), Escola Superior da Advocacia (ESA) e OABPrev-SP –, o encontro terá discussões voltadas para temas relacionados à transformação do mercado jurídico e das relações sociais, em especial, com o advento da adoção de novas tecnologias, fomentando outras formas de trabalho.

Ao todo, serão 14 encontros por todo o Estado, mais de 220 palestrantes e sete “trilhas de aprendizagem” para diversos públicos do universo jurídico: advogados e advogadas, jovem advocacia, estudantes de Direito, além de diretores e colaboradores da Ordem paulista.

“Planejamos as Conferências Regionais da Advocacia em um modelo que acompanha as mudanças do mundo, que ocorrem em nível exponencial, ao permitir acesso a grandes nomes da advocacia, divulgando temas que impactam diretamente a classe, além de promover uma rede de relacionamento, fundamental para alavancar o sucesso profissional. Nesse sentido, os eventos são excelentes oportunidades de acelerar o conhecimento”, explica a presidente da OAB SP, Patricia Vanzolini.

Trilhas de aprendizagem

As Conferências Regionais da Advocacia proporcionam diversas atividades, dentro do conceito de trilhas de aprendizagem, em que o participante pode, dependendo de seu perfil, acessar os conteúdos mais alinhados com seus objetivos.

“São verdadeiras imersões de aprendizado, inclusive com alguns temas transversais, de suma relevância. Esse é um formato em linha com o universo de suporte e infraestrutura oferecido pela nossa Secional. A entidade está em constante modernização, reorganizando suas atividades, oferecendo mais soluções e benefícios em ‘mundos de serviços’. Todas essas mudanças estão sendo pensadas com foco na agenda da advocacia paulista e nas necessidades da categoria”, destaca a diretora secretária-geral da OAB SP, Daniela Magalhães.

Para a 6ª CRADV23, já estão confirmados profissionais renomados, como o advogado, professor e diretor da ESA, Flávio Tartuce; a vice-presidente para a Área da Mulher Advogada da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Secional, Claudia Luna; o advogado e professor, Caio Farah; a professora e advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, Cecilia Hildebrand; a professora e advogada especialista em Direito Constitucional, Ilnah Toledo Augusto; além das exposições de diretores da Ordem paulista, da CAASP, da Escola Superior da Advocacia e da OABPrev-SP.

As Conferências Regionais de 2023, que já reuniram cerca de 3 mil pessoas, são gratuitas e abertas à comunidade: estudantes de Direito, jovem advocacia, advocacia autônoma, sociedades de advocacia e pessoas interessadas em assuntos do âmbito jurídico.

Serviço

6ª CRADV23

Data: 26 de maio

Horário: 8h às 18h30

Onde: Faculdade Anhanguera – Rua Waldemar Silenci, 340, Cidade Jardim, Leme (SP)