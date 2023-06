Conrado adia tratamento de câncer

Após anunciar o diagnóstico de câncer, Conrado usou as redes

sociais para atualizar sobre o tratamento contra a doença. Em seu perfil no Instagram, o cantor publicou um vídeo para falar que teve que adiar a quimioterapia após passar por cirurgia e apresentar estado febril.

O cantor explicou o quadro de saúde no vídeo. “Oi, gente! Tudo bem? Estou meio sumidão daqui, mas é porque a gente está em fase de tratamento. Estou próximo de começar a quimioterapia. Semana passada deu uma ‘febrezinha’ aqui em casa e eu tive que ir correndo para Barretos [Hospital de Câncer de Barretos] porque eu tinha acabado de colocar o cateter para começar a fazer a quimioterapia. Então a gente tinha que tirar essa dúvida do cateter”, começou.

O artista teve que fazer uma tomografia. “E deu que eu estava com uma água (são 25 ml de água) na pélvis, que é uma coisa bem comum, ocasionada pela cirurgia. Então eu estou tomando antibiótico, a febre já foi embora e as dores que eu estava sentindo naquele canal da pélvis, ocasionada também por essa água…Que, sabe lá como veio, de onde surgiu…”, continuou.

Após o diagnóstico, ele terá que fazer um tratamento. “Descobriram, e eu estou tomando antibiótico e vou voltar para lá. Andréa está vindo para cá e a gente está indo para Barretos. Segunda-feira de manhã eu repito os exames todos. Se essa água continuar ainda, mesmo depois dos antibióticos, a gente vai fazer uma punção. Retirando essa água da pélvis e aí dando prosseguimento e já preparando o caminho para a quimioterapia preventiva”, explicou.

Conrado ainda agradeceu o carinho dos fãs. “Vim aqui para avisar para vocês que está tudo bem, tudo dentro do prazo certo. Tudo dentro do limite. Tem algumas consequências que são ainda ocasionadas pela cirurgia, mas uma coisa que eu quero dizer para vocês sempre é que a cirurgia tirou o tumor. E o tumor era um tumor solo, quer dizer, não tinha metástase nenhuma. Então, agora, o que eu tenho feito é me recuperar da cirurgia e me preparar para a quimioterapia preventiva. Então nós estamos chegando lá, gente. Continuem suas orações, eu agradeço a todos vocês”, afirmou.

Admirando o mar, Musa do OnlyFans arranca elo gios

Luiza Marcato, Musa do OnlyFans, usou as redes sociais e tirou o dia para fazer a alegria dos fãs ao compartilhar clique usando um biquíni fio dental admirando a paisagem do Rio de Janeiro, onde fazia temporada. Em sua conta no Instagram, a musa OnlyFans surgiu em cliques deixando as curvas à mostra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por M A R C A T O 🌶️ (@reservadamarcato)



Antes, a modelo optou por compartilhar um clique no melhor estilo romântico, olhando o mar na varanda do apartamento, usando um body que valorizou muito o seu shape sarado.

Em sua conta do Instagram, a criadora de conteúdo exclusivo posou para fotos deixando à mostra seu corpo sarado e suas curvas espetaculares em cliques de tirar o fôlego.

Por isso, a morena recebeu vários elogios dos seus fãs, “Deusa”, “Deslumbrante”, “Que mulher é essa?”, “Espetáculo”, comentaram alguns seguidores.

O Mistério de Einstein: O Gênio Sem Teste de QI? Descubra a Verdade por Trás dos Números



Especialistas questionam a pontuação de 160 pontos atribuída a Einstein e revelam detalhes intrigantes sobre sua inteligência



Albert Einstein, um dos maiores gênios da humanidade, cujas teorias revolucionaram a física, é frequentemente associado a um QI de impressionantes 160 pontos. No entanto, uma questão tem intrigado especialistas e entusiastas: se Einstein nunca fez um teste de QI, como podem afirmar com certeza essa pontuação? Em uma busca por respostas, conversamos com a neuropsicóloga especialista em aplicação de testes de QI, Nathalie Gudayol, que ofereceu uma perspectiva sobre essa questão.

Acredita-se amplamente que Einstein, com sua mente brilhante e criativa, possuía um QI notável de 160 pontos. No entanto, Nathalie Gudayol, neuropsicóloga, explica que essa pontuação é puramente especulativa. “O número 160 frequentemente associado ao QI de Einstein é uma estimativa baseada em relatos históricos e em sua genialidade científica”, revela a especialista.

A noção de QI (Quociente de Inteligência) tem sido amplamente utilizada como uma medida padronizada da inteligência. No entanto, é importante ressaltar que essa pontuação é geralmente obtida por meio de testes formais, os quais Einstein nunca realizou especificamente. “Não há registros de Einstein ter realizado um teste específico de QI”, afirma Gudayol. Essa ausência de evidências diretas torna a atribuição de uma pontuação precisa de QI a Einstein uma especulação baseada em sua genialidade científica.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento