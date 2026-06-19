Um rapaz de 22 anos conseguiu se livrar do que seria flagrante por tráfico de drogas no final da tarde desta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. Agora ele vai poder assistir o jogo do Brasil em casa.

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O caso aconteceu por volta das 17h no Conjunto Habitacional Roberto Romano e o rapaz detido estava com um amigo, que nem foi localizado.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D’OESTE – SP

APOIO 02

🚨 GCM JOSÉ 🚨 GCM SILVA 🚨 GCM SERNAJOTO 🚨 GCM JOELSON

Data: 18 de junho de 2025 Horário: 16h50 Local: Rua Reverendo João Feliciano Pires, nº 105 – Bloco 105 Natureza: Tráfico de Drogas

Relato da Ocorrência: Conseguiu fugir

Em patrulhamento preventivo por local conhecido pelo histórico de tráfico de entorpecentes, a equipe ingressou na Rua Reverendo João Feliciano Pires e avistou dois indivíduos em atitude suspeita: um trajando calça e blusa escura, outro calça e moletom azul. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos correram em direção ao Bloco 105.

Na sequência, foi visualizado o indivíduo R.H.G. saindo do referido bloco, vestindo roupas escuras. Diante da fundada suspeita, foi realizada abordagem e busca pessoal, não sendo localizado ilícito em seu poder.

Procedida à varredura no interior do bloco, os agentes localizaram, em garagem destituída de portão, duas bolsas contendo:

– 615 pinos de substância análoga à cocaína;

– 130 porções de substância análoga à maconha;

– 159 porções de substância análoga ao crack;

– R$ 132,00 em moeda corrente, fracionados em diversas notas.

Interrogado, R.H.G. alegou estas saindo da casa de seu sogro e indo até uma “adega” próxima, negou ciência acerca da procedência das bolsas e alegou estar em estado de nervosismo em razão de prisão anterior ocorrida no local.

Diante dos fatos, R.H.G. foi conduzido ao Plantão Policial, juntamente com os materiais apreendidos. Após exposição dos fatos à autoridade policial de plantão, esta determinou a apreensão dos entorpecentes e do numerário, Já R.H.G. liberado para investigações futuras

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