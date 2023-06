Contas de 2020 de Luiz Dalben aprovadas pela Câmara

Sirineu Araújo (PL) comandou discurso favorável à aprovação e foi seguido por 19 vereadores

As contas de 2020 do prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania), foram aprovadas pela Câmara em sessão realizada nesta terça-feira (20/06). Foram 20 votos favoráveis com apenas um contrário. O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado) já havia emitido parecer favorável à aprovação, agora seguido pela Câmara.



O vereador Sirineu Araújo (PL) foi o primeiro a usar a palavra e comandou o discurso favorável às contas. “Minha assessoria estabeleceu um diálogo produtivo com o corpo técnico da prefeitura, em seguida falei pessoalmente com o prefeito Luiz Dalben, avaliamos o posicionamento do TCE com muita transparência e por isso meu voto foi favorável a aprovação das contas”, ressaltou o parlamentar.

O relatório do TCE, elaborado pelo conselheiro Sidney Beraldo, aponta aplicação de 25,56% no ensino, acima da referência que é 25%. Na Saúde, a aplicação foi de 24,36%, quando a referência é 15%. “É uma demonstração de reconhecimento pelo bom zelo das contas públicas e pela regularidade perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. No período pós-pandemia, enfrentar os desafios financeiros tem sido uma tarefa difícil para o país, e a gestão eficiente das contas municipais desempenha um papel fundamental para garantir o bem-estar das finanças do município”, afirmou o prefeito Luiz Dalben.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento