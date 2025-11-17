Iniciadas as convocações para matrículas em creches municipais de Santa Bárbara

Leia Mais notícias da cidade e região

A Secretaria de Educação de Santa Bárbara d’Oeste informa que iniciou as convocações para as matrículas em vagas de creche municipais para o ano letivo de 2026. Cerca de 800 vagas estão destinadas às crianças que ainda não frequentam as unidades da Rede Municipal de Ensino, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), e que os pais efetuaram a inscrição no período de 15 a 24 de outubro.

Inicialmente, serão realizadas as convocações pelas transferências, com o objetivo de acolher os pais que em 2025 aceitaram vagas na região em que moram, mas aguardam sua escola de preferência. Logo em seguida virão as convocações para as crianças que ingressam em 2026.

Após o período de inscrições, a Secretaria de Educação realizou o planejamento das demandas por região da cidade, de acordo com a capacidade de atendimento das unidades escolares e organização do sistema e processo de matrícula.

As matrículas devem ser realizadas diretamente nas unidades escolares municipais e, no caso de escolas do Bolsa-Creche, na Secretaria de Educação. O órgão está localizado na Rua Graça Martins, 680, Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3464.9449.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP