A Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva) divulgou nesta terça-feira, durante a Brasil Brau 2024, XVII Feira Internacional de Tecnologia em Cerveja, os melhores rótulos da Etapa Sudeste da 4ª Edição da Copa Cerveja Brasil, concurso itinerante sem fins lucrativos realizado pela entidade nas cinco regiões do país. Todas as medalhistas regionais serão novamente avaliadas em uma final nacional do concurso.

Recebeu a medalha de ouro Best of Show, como a melhor cerveja de todas as categorias, a Amburana Dream Lager, da cervejaria LBS, de Linhares (ES). A cerveja é resultado de um blend com uma Dark Lager curtida dois anos em um barril de amburana. As medalhas de prata e bronze Best of Show ficaram com criações da cervejaria Marés, de Americana, no interior de São Paulo. A American Pilsner Tripulante levou a prata enquanto a Carranca Goiaba e Framboesa, uma cerveja estilo Catharina Sour, levou o bronze Best of Show da Etapa Sudeste.

Os julgamentos foram realizados de sexta (7) à domingo (9), na capital paulista. No total a etapa distribuiu 20 medalhas de ouro, 31 de prata e 18 de bronze. A lista completa dos ganhadores estará disponível no website da entidade: Link.

“Faz parte da missão da Abracerva desenvolver e democratizar a cerveja artesanal brasileira e essa certamente e uma das funções do nosso concurso. Sem fins lucrativos, lutamos para ter inscrições com valores mínimos, dar oportunidade e experiência para jurados das regiões e oferecer feedbacks completos sobre as amostras para as cervejarias,” afirma o presidente da associação, Gilberto Tarantino.

A próxima etapa regional da Copa Cerveja Brasil, dedicada aos estados do Nordeste, será realizada em julho, na Bahia, e as inscrições seguem abertas somente até dia 20 de junho no site: Link. Em agosto é a vez das cervejarias localizadas nos estados da região Norte, que já podem se inscrever no site: Link , para o concurso que terá sede em Belém. Em setembro será realizada a última etapa regional, na região Sul. As inscrições podem ser feitas até dia 20 de agosto no site: Link

Brasil Brau

Nesta quarta e quinta-feira a Abracerva segue com atividades na Brasil Brau 2024, tanto em seu estande, quanto no CBCTEC – Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia Cervejeira, realizado paralelamente à feira, e no Brewer Lounge um espaço de palestras com acesso gratuito aos visitantes.

Dentro do CBCTEC, nesta quarta-feira (12), Gilberto Tarantino compõe a mesa Desafios e oportunidades do mercado de cerveja artesanal, com empreendedores do setor como Luiza Tolosa (CEO Cervejaria Dádiva), Junior Bottura (sócio fundador da Avós Cerveja Artesanal) e Raul Schuchovsky (fundador da FrohenFeld Craft Brewing), com moderação de Gabriel Pulcino, gerente de projetos da GL Events.

No Brewer Lounge, Tarantino participa também nesta quarta, junto com Andreas Fält, consultor e agente de exportação baseado no Reino Unido, da apresentação do BEEP – Programa de Exportação Europa. Na quinta (13), Tarantino e o advogado e consultor tributário Marcos Moraes tratam do tema: “Cerveja não é Pecado – Reforma Tributária e ações da Abracerva”.

O estande da associação também irá abrigar o projeto Bebendo Marca, do podcast Cerveja de Marca, comandado pelo sócio-fundador da Avós Cerveja Artesanal, Junior Bottura.

Abracerva

A Abracerva, Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, é uma organização sem fins lucrativos que tem a missão de proteger, desenvolver e democratizar a cerveja artesanal brasileira. É a maior entidade do setor e representa diretamente 800 pequenas cervejarias, brewpubs, bares, distribuidores, fornecedores e profissionais que trabalham no segmento. A Abracerva acredita na máxima “beba menos, beba melhor”. Conheça Link.

Programação na Brasil Brau Copa Cerveja

CBCTEC – Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia Cervejeira

Dia 12, quarta-feira, 15h – Mesa: “Desafios e oportunidades do mercado de cerveja artesanal” com Luiza Tolosa, Junior Bottura, Raul Schuchovsky e Gilberto Tarantino. Moderação: Gabriel Pulcino.

Brewer Lounge

Diariamente 16h

Dia 12, quarta-feira: Tema: “Beep – Programa de Exportação Brasil Europa” com Gilberto Tarantino e Andreas Fält

Dia 13 quinta-feira, Tema: “Cerveja não é Pecado – Reforma Tributária e ações da Abracerva” com Gilberto Tarantino e Marcos Moraes.