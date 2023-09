Corá emplaca R$600 mil com Zambelli para saúde de Santa Bárbara

A deputada Carla Zambelli (PL) marcou presença em Santa Bárbara d’Oeste nesta sexta-feira, por meio do convite do vereador Felipe Corá (Patriota), para anunciar uma emenda no valor de R$ 600 mil para ser usada na área da saúde.

Zambelli e Corá foram recebidos pelo Prefeito Rafael Piovezan e o vice-prefeito Felipe Sanches. O suplente de deputado, Ricardo Molina, também esteve presente.

A ideia é que o dinheiro seja utilizado na montagem de uma ala de UTI neonatal no Hospital Santa Bárbara, mas o projeto só será de fato concretizado se vingar um convênio junto ao governo estadual para o custeio mensal dos leitos. Caso o governo estadual não firme o convênio, o dinheiro deverá ser destinado para outras ações na mesma área.

No encontro, Zambelli se comprometeu, junto com Ricardo Molina, a liderar esforços na busca de uma articulação com o Governador Tarcísio de Freitas para concretizar esse o convênio.

LEIA TAMBÉM: Zambelli da rasante em Americana com Molina e C Gil

Corá expressou sua profunda gratidão à deputada por sua sensibilidade em atender às necessidades da comunidade. “Agradeço de coração à Deputada Carla Zambelli por abraçar nossa cidade e tornar-se uma madrinha da saúde de Santa Bárbara.”

Molina elogiou a iniciativa e acrescentou: “Este é um passo significativo para fortalecer nossa infraestrutura de saúde e demonstra o comprometimento da Deputada Zambelli com o bem-estar da população da nossa região.”

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP