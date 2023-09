Teatro Municipal recebe espetáculo infantil com duas sessões gratuitas

O Teatro Municipal Lulu Benencase oferece uma atração ao público infantil em duas sessões gratuitas neste domingo (17), às 15h e às 19h. É o espetáculo “Do que são feitas as estrelas?”.

A peça é baseada na vida da astrônoma inglesa Cecília Payne, cientista que descobriu a composição das estrelas, e se transforma em uma aventura intergaláctica onde a Guerreira Cecí, uma menina encafifada com o universo dos porquês, enfrenta intrigas e batalhas, trapaças e chantagens, tempestades e brigas com seres intergalácticos para chegar a ser uma exploradora cósmica.

A narrativa, que acompanha o crescimento de Cecí até se tornar uma das astrônomas mais importantes da História, enfrenta com poesia a ideia antiga de que “tem coisa que não é para menina”, e incentiva garotas e também garotos a serem quem são e a seguirem seus sonhos.

“É mais um grande espetáculo oferecido gratuitamente à população, alinhado com a proposta do prefeito Chico Sardelli de ampliar o acesso gratuito à cultura, arte e entretenimento em Americana”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

As entradas podem ser retiradas com antecedência na bilheteria do Teatro Municipal, nesta sexta-feira (15) e sábado (16), das 9h às 17h, ou uma hora antes de cada sessão no domingo, e ainda via internet, por meio do site www.entravip.com.br.

