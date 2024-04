O Corinthians marcou seu 1o gol na atual edição do Campeonato Brasileiro

e desencantou enfiando logo 3 a 0 no campeão da Libertadores Fluminense.

Wesley marcou duas vezes (o 10 e mais importante gol) e desencantou para o alvinegro. Ele foi eleito o melhor em campo.

O segundo gol dele foi uma pintura ainda no primeiro tempo. O Timão foi para o intervalo com uma calma que há muitos jogos não tinha.

Logo depois a volta do segundo tempo, Cacá anotou dentro da área e deu ainda mais tranquilidade para o Corinthians.

O Timão volta a jogar pelo Brasileirão no sábado em casa contra o Fortaleza.

