Ciclista morre ao cair de ponte em Limeira

A ciclista Kelly Stefani de Oliveira Alves, de 38 anos, morreu na manhã

deste domingo (28) após cair de uma altura de mais de 20 metros na Ponte do Esqueleto, entre Cordeirópolis e Limeira.

A vítima, que era moradora de Rio Claro, estava pedalando com um grupo de ciclistas e, ao passar pela ponte, acabou se desiquilibrando e sofrendo uma queda livre.

O marido de Kelly estava junto no momento do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionados e constataram o óbito no local.

O corpo de Kelly foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Limeira.

