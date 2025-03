Corinthians empata (1-1) com gol salvador no final

O Corinthians estreou com um empate fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Timão foi a Salvador e saiu no 1 a 1 com o Bahia de Rogério Ceni.

Gilberto abriu o placar para os baianos nos acréscimos do 1o tempo.

Mas Éverton Ribeiro foi expulso da segunda etapa e o jogo ao gosto do alvinegro paulista.

O gol de empate veio somente aos 44′ da segunda etapa. Breno Bidon cruzou na área, Héctor Hernández escorou de cabeça e empatou a partida pro Coringão!

Foi o primeiro gol dele com a camisa do Timão!

Com um a menos quase todo segundo tempo, Bahia fica no empate contra o Corinthians na estreia do brasileiro.

Corinthians pega Vasco em casa

A estreia do Timã em casa vai ser no próximo sábado, com transmissão no Prime Vídeo.

