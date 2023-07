Corinthians vence no Peru e avança na Sula

Na noite desta terça-feira (18/7), o Corinthians voltou a entrar em campo pela CONMEBOL Sudamericana 2023. Em partida válida pela volta dos playoffs das oitavas de final da competição, o adversário foi o Universitario-PER, no estádio Monumental de Lima, no Peru. Mesmo fora de casa, o Timão foi valente e venceu o confronto por 2 a 1. Os gols do Alvinegro foram marcados por Maycon e Ryan.

Com o resultado positivo, o Coringão avança no torneio continental para as oitavas de final após 3 a 1 na soma dos placares sobre a equipe peruana, já que já havia vencido o jogo de ida, na Neo Química Arena, por 1 a 0. Agora, o adversário do Timão será o Newell’s Old Boys, da Argentina, com datas a serem definidas pela CONMEBOL.

Escalação

O técnico Vanderlei Luxemburgo iniciou o confronto com Carlos Miguel, Rafael Ramos, Murillo, Bruno Méndez, Caetano, Matheus Bidu, Giuliano, Ruan Oliveira, Adson, Róger Guedes e Felipe Augusto. Entraram durante a partida Matheus Araújo, Leo Mana, Biro, Maycon e Ryan. Ainda estavam na reserva: Matheus Donelli, Romero, Cantillo, Roni, Wesley, João Pedro e C. Barletta.

Bola em jogo!

A bola rolou no estádio Monumental de Lima e a equipe da casa tentou aproveitar a pressão inicial de cerca de 80 mil pessoas presentes para tentar ir ao ataque, mas o Timão se manteve firme no setor defensivo e tentou pôr a bola no chão para acalmar a partida nos primeiros minutos.

O Coringão chegou com mais perigo em jogada ofensiva aos 12 minutos. Após bola alçada na área em cobrança de falta, a zaga adversária afastou. O rebote caiu no pé de Giuliano, que lançou novamente a bola para a área e, por muito pouco, Felipe Augusto não chegou antes da defesa e antecipou o goleiro.

Aos 19 minutos, mais um bom ataque corinthiano. Róger Guedes conduziu a bola em velocidade pelo meio e abriu para Rafael Ramos na direita. O lateral cruzou na grande área, a bola passou por todo mundo, mas ainda achou pela esquerda Matheus Bidu, que chegou finalizando firme, de primeira, mas a bola carimbou o defensor adversário e saiu pela linha de fundo.

Aos 32 minutos, o Coringão conseguiu uma sequência de passes e chegou bem no campo ofensivo na busca por espaços. A bola ficou com Matheus Bidu pela esquerda, que cruzou com perigo na grande área e o zagueiro do Universitario se atrapalhou e mandou contra a própria meta, porém, a bola passou por cima do travessão.

Após apenas um minuto de acréscimo aos 45 minutos, o árbitro encerrou o primeiro tempo sem gols.

Segundo tempo

O Timão iniciou a etapa complementar com a primeira alteração na partida. Entrou Matheus Araújo no lugar de Ruan Oliveira.

Com menos de 10 minutos de segundo tempo, o técnico Vanderlei Luxemburgo realizou mais uma mudança na equipe. Após sentir dores no joelho, Rafael Ramos deixou o gramado e deu lugar a Leo Mana.

Em seguida, aos 12 minutos, mais duas alterações no time corinthiano. Desta vez, saíram Felipe Augusto e Adson para as entradas de Biro e Maycon.

Nos minutos seguintes, o time da casa buscou criar oportunidades em busca do gol e o Corinthians cadenciou mais a partida, priorizando a posse de bola e segurando a vantagem a favor na soma dos placares.

Aos 22 minutos, o Coringão teve a melhor chance na partida até ali. Maycon achou um ótimo passe no meio de dois zagueiros para a velocidade de Róger Guedes. O camisa 10 invadiu a área e tentou tocar na saída do goleiro, mas o jogador peruano conseguiu bloquear a finalização.

Um minuto depois, aos 23, saiu o primeiro gol do Coringão no jogo! Matheus Bidu, pela esquerda, fez um lindo cruzamento, na medida, para Róger Guedes. O atacante cabeceou firme, a bola explodiu na trave, mas no rebote estava lá Maycon que, de primeira, chutou forte e sem chances para o goleiro. 1 a 0 Corinthians em Lima!

No entanto, aos 30 minutos, o Universitario teve um pênalti a favor e converteu para deixar tudo igual no Peru, 1 a 1.

A última mudança no Coringão foi aos 38 minutos, com a entrada de Ryan no lugar de Giuliano.

Nos acréscimos, o Corinthians voltou a frente no placar mais uma vez! Róger Guedes percorreu com a bola do meio de campo até a grande área, finalizou e o goleiro fez a defesa. No rebote, a bola sobrou para o garoto Ryan, que só empurrou para o fundo da rede. 2 a 1 Corinthians no jogo e 3 a 1 na soma dos placares!

Após uma confusão no fim da partida, o árbitro encerrou o confronto com mais de 19 minutos de tempo extra. Mas não foi o suficiente para o adversário tirar do Corinthians a classificação para as oitavas de final da CONMEBOL Sudamericana 2023.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado (22/7), pelo Brasileirão 2023. O adversário será o Bahia, na Itaipava Arena Fonte Nova, às 18h30 (horário de Brasília), pela 16ª rodada da competição nacional.

