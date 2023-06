Corinthians volta a perder no BR (0-1)

O Corinthians voltou a perder (0-1) pelo

Campeonato Brasileiro este sábado. O time de Parque São Jorge foi a Curitiba e perdeu para o Athletico PR em jogo da 11a rodada do torneio.

O time do Paraná dominou a partida e foi pouco acossado pelo Timão.

Com a derrota, o Corinthians permanece com 12 pontos e pode voltar à zona do rebaixamento caso o Goiás vença e o Cuiabá empate. Os dois times ainda jogam na rodada. O Athletico subiu para 19 pontos e agora ocupa a 5a colocação no campeonato.

A torcida visitante acendeu sinalizadores e rojões no final da partida e o jogo paralisado por alguns minutos. O Timão volta a jogar no meio de semana pela Copa Libertadores. O time já está eliminado do torneio continental.

São Paulo realiza inédita Copa de ‘futebol de rua’

Mini-traves, uma bola, 10 minutos e qualquer terreno pode ser palco de belos dribles e diversão. Em 2023, esse clássico estilo de ‘futebol de rua’ dá o pontapé inicial para uma Copa de alcance global, com a presença já garantida do Brasil entre outros 26 países. De modo especial, Bragança Paulista (SP) receberá uma seletiva e a final nacional da primeira edição do campeonato mundial de futebol 4×4, o Red Bull Quatro em Quadra, cuja decisão internacional acontecerá na Alemanha.

Em sua primeira temporada, o evento contará com duas categorias: mista e feminina. Bragança Paulista (SP) será sede da seletiva e da final nacional, que acontecerão nos dias 24 (manhã e tarde) e 25 (somente pela manhã) de junho, respectivamente, no Estádio Municipal Cicero de Souza Marques. Os times podem ser compostos por até cinco jogadores, sendo quatro titulares e um reserva. Em uma quadra reduzida, sem goleiro e sem poder pisar na área delimitada perto dos gols, os times mostram todas as suas habilidades durante 10 minutos em um formato exclusivo: gols nos primeiro e último minutos valem o dobro.

‘Rei do Drible’ e parceiro de quadra de Ronaldinho Gaúcho e Falcão, Lucaneta é um dos embaixadores da competição, ao lado da campeã mundial de futevôlei Natalia Guitler. “A competição pode te levar para outro país para representar o Brasil por lá, e isso é surreal. Para muitos, é um sonho distante e não tem preço. Eu joguei muito futebol de rua. A minha mãe tinha de me buscar na rua debaixo, eu voltava com o pé sujo e era a maior diversão. Vivi a minha infância jogando, e o Lucaneta se construiu a partir desse tipo de futebol, então, estar presente neste torneio é muito especial para mim”, afirma Lucaneta.

“Sempre jogava com meus irmãos, descalça. A gente fazia, de fato, os mini-golzinhos. Isso começa quando você é muito novinho, e você continua fazendo, porque é uma coisa muito da realidade brasileira, independente se você mora onde tem quadra ou em lugares em que precisa improvisar os gols. É muito bom relembrar os desafios desta competição”, analisa Guitler.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento