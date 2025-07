O corpo de Alexsander Silva de Souza, de 24 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (29), na Represa do Salto Grande, na região da Praia Azul, em Americana (SP). Morador de Campinas, ele estava desaparecido desde o último dia 22 de julho, quando caiu de um jet ski e se afogou.

As buscas duraram uma semana e mobilizaram uma grande operação, que contou com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Americana e Campinas, Marinha do Brasil, além de mergulhadores, drones, embarcações, jet-skis e o helicóptero Águia da Polícia Militar.

Voluntários também participaram ativamente das buscas.

Guilherme, da Império Jet, foi quem localizou o corpo. O momento foi registrado em vídeo por Marcelo Mosoca, que acompanhava as buscas no local.

Familiares de Alexsander estiveram presentes todos os dias na represa e, com o desfecho, estão bastante abalados.

O Portal Novo Momento expressa sua solidariedade à família e aos amigos de Alexsander neste momento de dor.

Vídeo Corpo de Alexsander na represa em Americana