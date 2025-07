China vira extensão fabril para multinacionais brasileiras

A China tem se tornado uma parceira estratégica para multinacionais brasileiras que buscam escalar sua produção com controle técnico e previsibilidade. Com sede em Ningbo, um dos maiores polos logísticos da Ásia, a empresa Ningbo BR Goods tem atuado como extensão fabril de marcas nacionais que operam nos setores automotivo, médico-hospitalar, agro e construção civil. Fundada pelo especialista em comércio exterior Felipe Teixeira, a companhia oferece soluções personalizadas com suporte técnico direto da China e certificação ISO 9001, exigência de grandes corporações globais.

O especialista ainda chama atenção para alguns aspectos sobre as vantagens da empresa “Nosso modelo de atuação permite que empresas brasileiras desenvolvam seus próprios produtos com engenharia local, produção sob medida e controle de qualidade em todas as etapas, sem depender de soluções genéricas ou fornecedores desconhecidos”, afirma Teixeira, que há mais de 15 anos vive e empreende no país asiático, e atualmente é mestrando em Negócios com a China e Ásia-Pacífico.

A Ningbo BR Goods é responsável pelo desenvolvimento técnico, fabricação, testes, embalagem e logística internacional de equipamentos e peças industriais, enquanto o cliente no Brasil realiza a importação formal da carga. A operação garante segurança jurídica, agilidade nos prazos e produção adaptada às especificações técnicas de cada cliente, com documentação bilíngue e suporte remoto.

Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), a China respondeu por 31% das exportações brasileiras em 2024, somando US$104 bilhões, alta de 10% em relação ao ano anterior. Os novos acordos bilaterais entre os países também têm favorecido pequenas e médias empresas, com incentivo à produção com valor agregado e maior acesso à cadeia global de suprimentos.

Para Teixeira, a crescente escassez de mão de obra técnica no Brasil também tem acelerado a demanda por automação e industrialização com base em hubs asiáticos. Um levantamento recente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontou que 74% das empresas industriais brasileiras enfrentam dificuldades para preencher vagas técnicas, um salto de 11 pontos percentuais em relação a 2023.“Hoje conseguimos entregar desde máquinas CNC de alta precisão até sistemas completos de automação com baixo grau de intervenção humana, adaptados ao layout fabril do cliente e prontos para operar”, explica o executivo. “Trabalhamos com uma lógica de produção sob medida, seja para multinacionais consolidadas ou negócios em fase de expansão.” afirma Teixeira.

A empresa opera com mais de 30 fábricas parceiras distribuídas em regiões estratégicas da China. Em 2023, a Ningbo BR Goods cresceu 137%, com nova alta de 146% em janeiro de 2024. A meta para 2025 é ampliar a atuação para toda a América Latina, com foco em projetos industriais que exijam escala, personalização e previsibilidade. “Nosso diferencial está na presença física dentro das fábricas, falando a língua local, com engenheiros e especialistas que entendem tanto a exigência do mercado brasileiro quanto a realidade industrial chinesa”, resume Teixeira. “É isso que permite entregar exatamente o que o cliente projeta, com padrão internacional e competitividade de longo prazo.” conclui.

