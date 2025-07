O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realiza, na tarde desta terça-feira (29), o reparo de uma adutora que rompeu na Avenida Affonso Pansan. Em razão do rompimento e da execução do reparo, o bombeamento de água foi interrompido para os Centros de Reservação CR-12, CR-13 e CR-14, o que pode afetar o abastecimento dos bairros atendidos por eles, principalmente na região do Pós-Anhanguera. Assim que a rede estiver seca, as equipes da autarquia darão início ao serviço, buscando concluí-lo o mais rápido possível.

