Prefeitura e Suzano firmam parceria para projeto em Americana

A Prefeitura de Americana e a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, firmaram uma Parceria Público-Privada (PPP) para promover o desenvolvimento social e econômico do município. A iniciativa, viabilizada por meio do programa Futuro Certo, tem como foco ampliar oportunidades de capacitação profissional, geração de renda e fortalecimento do empreendedorismo local.

O termo de cooperação foi assinado nesta segunda-feira (28), no Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal, com a presença do prefeito Chico Sardelli, do vice-prefeito Odir Demarchi, de secretários municipais e representantes da Suzano.

“O programa Futuro Certo tem sido uma iniciativa de grande impacto social, oferecendo capacitações gratuitas e de qualidade para quem busca uma nova oportunidade ou deseja se recolocar no mercado de trabalho. Graças à união de esforços entre a Prefeitura e parceiros comprometidos com o desenvolvimento humano, centenas de alunos já se formaram em cursos nas áreas têxtil, culinária, estética, entre outras. É motivo de orgulho ver tanta gente transformando sua realidade por meio do conhecimento e da qualificação profissional”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

Realizado pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social e Direitos Humanos, o Programa Futuro Certo busca reduzir o desemprego, aumentar a empregabilidade, formar novos empreendedores e atrair novos negócios para Americana, por meio da realização de cursos de capacitação. A parceria com a Suzano reforça o compromisso da empresa com a transformação social nas regiões onde atua, contribuindo para a inclusão produtiva, o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da economia local.

“Muitos alunos saem dos nossos cursos com entrevistas de emprego já marcadas. E têm aquelas que, com espírito empreendedor, investem na abertura dos próprios negócios”, lembrou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Parceria

“Essa parceria representa um passo importante para gerar impacto social positivo e ampliar as oportunidades para quem mais precisa. Na Suzano, acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo. Por isso, temos o compromisso de ajudar a retirar mais de 200 mil pessoas da linha da pobreza até 2030, nas regiões onde atuamos. A união com a Prefeitura de Americana é mais uma frente concreta nesse caminho e reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento das comunidades onde estamos presentes”, afirmou o coordenador de Relacionamento Social da Suzano, Adriano Martins.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, reforçou a importância da parceria com a Suzano para promover a inclusão produtiva no município. “A parceria com a Suzano fortalecerá as políticas públicas de atendimento à população que mais precisa, visando promover a inclusão produtiva, uma prioridade da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, disse.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, ressaltou que a gestão sempre teve preocupação com o crescimento econômico do município. “Entre outras frentes de trabalho, investimos na realização de cursos com alta demanda no mercado de trabalho, como é o caso dos cursos de costura, mas também em cursos mais rápidos na área de culinária e estética, com os quais as alunas podiam obter resultados práticos mais rápidos”, explicou.

Com duração inicial de 12 meses, o convênio prevê ações como capacitações técnicas, mutirões de empregabilidade e apoio à formalização e fortalecimento de pequenos negócios, com foco em pessoas atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Um comitê formado por representantes da Suzano e das secretarias municipais acompanhará os indicadores do projeto, propondo melhorias e ampliando as ações conforme os resultados. A expectativa é beneficiar diretamente mais de 100 pessoas no primeiro ano, com impacto estimado de até 400 pessoas, considerando os núcleos familiares.

Frentes de atuação

O projeto conta com o apoio do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), já em andamento na parceria com a Prefeitura de Americana, que oferece cursos com até 20 vagas por turma para empreendedores locais. Atualmente, 48 pessoas já participam da iniciativa.

Para se inscrever, é necessário ser identificado em um dos seis CRAS do município e buscar informações adicionais no Centro da Universidade do Conhecimento de Americana (CUCA). Os participantes também recebem orientação sobre formalização de negócios, com foco na abertura de MEIs (Microempreendedor Individual).

Interessados(as) podem buscar mais informações com o CUCA, pelo telefone (19) 3461-4131.

Espaço Sustentabilidade

Outra frente da parceria é o Espaço Sustentabilidade, iniciativa da Suzano que oferece a artesãos(as) e microempreendedores(as) a oportunidade de expor e comercializar seus produtos semanalmente na unidade da empresa em Limeira. Desde outubro de 2024, o projeto já beneficiou 48 famílias, com vendas que somaram mais de R$ 24 mil até junho deste ano.

