CORPO DE HOMEM É ENCONTRADO NA REPRESA DE SALTO GRANDE NESTA TERÇA-FEIRA (05)
O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na tarde desta terça-feira (05) na Represa de Salto Grande, na região da Praia Azul, em Americana.
Segundo as primeiras informações, a vítima vestia camisa, calça jeans e sapatos, e foi localizada por um piloto de moto aquática que passava pelo local.
A Polícia Militar está presente na área e a ocorrência segue em andamento.
⚠️ Mais informações a qualquer momento.