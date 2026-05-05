Levantamento orienta ações de combate ao Aedes aegypti e aponta áreas de maior risco no município

O Controle de Arboviroses da Secretaria de Saúde de Sumaré iniciou, na terça-feira (28), a Avaliação de Densidade Larvária (ADL), correspondente ao segundo Índice de Breteau de 2026. O levantamento identifica a presença e a densidade de larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.

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As equipes atuam, neste momento, nos bairros Nova Veneza, Dall’Orto, Volobueff, Picerno, João Paulo e na região da Área Cura. A partir dos dados coletados, o município mapeia o cenário epidemiológico e define as áreas de maior risco para intensificação das medidas de controle. A pesquisa abrange todas as regiões da cidade.

Durante as visitas, agentes de endemias vistoriam imóveis e coletam larvas quando identificadas. O trabalho integra o conjunto de ações permanentes de enfrentamento ao mosquito.

“É fundamental que a população receba as equipes e mantenha os cuidados preventivos. A destinação correta de resíduos tem papel decisivo. O descarte irregular de lixo e entulhos amplia os criadouros e impacta diretamente os índices da doença”, destacou o secretário de Saúde, Frederico Almeida.

Ao longo do ano, as equipes do Controle de Arboviroses realizam visitas domiciliares, busca ativa de casos suspeitos e positivos, verificação de quintais, aplicação de larvicidas quando necessário, retirada de materiais inservíveis e entrega de telas milimétricas. Os moradores também recebem orientações sobre sintomas e medidas de prevenção.

Em 2026, o município registra 709 notificações de dengue, com 82 casos confirmados e nenhum óbito até o momento.

Índice de Breteau

De acordo com o índice de 4,7 obtido na ADL de janeiro de 2026, o município encontrava-se em risco eminente de epidemia. Diante do cenário, o Controle de Arboviroses intensificou as ações nas regiões mais críticas. O bairro Maria Antônia apresentou o maior índice de infestação. Além das atividades de rotina, a Secretaria promoveu um Dia D de mobilização no mês de março.

Prevenção e controle

A Secretaria de Saúde reforça que a prevenção começa em casa. Medidas simples ajudam a reduzir os criadouros do mosquito:

Manter caixas d’água fechadas e vedadas

Limpar calhas e eliminar pontos de acúmulo de água

Evitar água parada em lajes e superfícies externas

Lavar semanalmente recipientes de armazenamento de água

Preencher pratinhos de plantas com areia até a borda

Guardar garrafas com a boca para baixo

Descartar corretamente lixo e pneus inservíveis

Não jogar resíduos em terrenos baldios

A participação da população é essencial para o controle do mosquito e a redução dos casos de arboviroses.