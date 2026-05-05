A Prefeitura de Americana concluiu nesta semana o curso de Designer de Sobrancelhas voltado às moradoras do Residencial Vida Nova II, na região da Praia Azul. A capacitação foi ministrada pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), em parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF) e por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, destacou a importância da iniciativa para a qualificação profissional e geração de renda. “A formação foi muito importante para promover a inclusão social. As participantes tiveram a oportunidade de aprender uma nova função, aprimorar o trabalho já realizado, com a expectativa de gerar renda familiar, a autonomia e o empreendedorismo. Agradecemos ao Senac, Caixa Econômica e a todos que participaram desta ação no Vida Nova”, disse Cezaretto.

Aulas pras Moradoras

Ao todo, foram realizadas seis aulas entre os dias 7 e 28 de abril, com a participação de 15 moradoras. Durante a formação, as alunas receberam orientações práticas na área da beleza e desenvolveram técnicas relacionadas ao design de sobrancelhas.

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano mantém parcerias para promover cursos e capacitações que integram as ações sociais voltadas ao fortalecimento da autonomia das famílias. As atividades buscam ampliar as oportunidades de qualificação profissional, incentivar o desenvolvimento social da comunidade e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos moradores.