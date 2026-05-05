O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana recebe, nesta quarta-feira (6), um processo seletivo promovido pelo Grupo RT para o preenchimento de 50 vagas temporárias de trabalho nas áreas de carga, descarga e conferência de mercadorias.

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Os interessados devem comparecer ao CUCA (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), localizado na Rua Anhanguera, nº 16, no Centro, em frente ao Mercado Municipal, das 9h30 às 12h, munidos de currículo impresso e documentos pessoais.

Ao todo, são oferecidas 30 vagas para ajudante de carga e descarga, com jornada de trabalho de segunda a sábado, das 8h às 17h. O salário é de R$ 1.900,00, além de benefícios como vale-refeição de R$ 29,80 por dia, cesta básica e vale-transporte.

Também estão disponíveis 20 vagas para conferente de mercadorias de carga e descarga. A função conta com escala de segunda a sábado, das 8h às 17h, salário de R$ 2.226,06 e os mesmos benefícios: vale-refeição de R$ 29,80 ao dia, cesta básica e vale-transporte.

Mais vagas no PAT

As vagas são para atuação na empresa Atual Cargas. Segundo a empresa, há possibilidade de efetivação dos contratados, conforme o desempenho apresentado durante o período de trabalho temporário.