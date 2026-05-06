O Fundo Social de Solidariedade de Americana iniciou, nesta terça-feira (5), a Campanha do Agasalho 2026, com o tema “Juntos para Aquecer”. A mobilização visa arrecadar roupas femininas, masculinas e infantis, agasalhos, calçados e cobertores em bom estado de conservação e limpos para atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social durante o período de inverno.

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As doações podem ser entregues até o dia 31 de julho na sede do Fundo Social e no Paço Municipal.

A presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli, ressaltou a importância da campanha para o atendimento da população em situação de vulnerabilidade e risco social.

Fala Lionela

“O Fundo Social, com a contribuição da população e de parceiros, realiza anualmente a Campanha do Agasalho para reforçar o atendimento das pessoas que mais precisam. Durante todo o ano, são promovidas ações com a finalidade de suprir as necessidades da população vulnerável, como campanhas de arrecadação de alimentos, e na época do inverno, intensificamos o trabalho para assegurar a proteção para o enfrentamento das temperaturas baixas. Quem puder colaborar estará fazendo um ato de solidariedade e empatia, promovendo o bem-estar e a dignidade ao próximo”, destacou Lionela.

Para facilitar a organização e distribuição das peças, a orientação é que as roupas sejam separadas e identificadas por tamanho.

Doações ao Fundo Social

As doações podem ser entregues na sede do Fundo Social de Solidariedade – às segundas-feiras, das 12h às 16h, e de terça a sexta-feira, das 8h às 16h – localizada na Rua das Poncianas, nº 930-B, no Jardim Glória. No Paço Municipal, a arrecadação ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O endereço é Avenida Brasil, nº 85, no Centro.