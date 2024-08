Corrida embolada pro 2o turno em Guarulhos

Corrida embolada para prefeito de Guarulhos para ver quem vai pro segundo turno.

Levantamento divulgado nesta quarta-feira (14/8) pelo Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec) traz o pré-candidato a prefeito de Guarulhos-SP pelo PL, Lucas Sanches, em segundo lugar no levantamento estimulado, se credenciando para o segundo turno contra o ex-petista Elói Pietá (Solidariedade) nas eleições municipais deste ano. Com 13% das intenções de voto, Sanches está numericamente à frente do deputado estadual Jorge Wilson, o Xerife do Consumidor (Republicanos), que tem 12%. Elói soma 32%.

Leia Mais Notícias do Brasil

Na sequência do levantamento estimulado, aparece o deputado federal Alencar Santana, pré-candidato a prefeito de Guarulhos pelo PT, com 10%. O estudo do Ipec mostra, também, que brancos e nulos somam 14% e, não sabem ou não opinaram, 12%.

Representando a Direita na cidade, Sanches tem melhor desempenho na comparação com o último levantamento feito pelo Ipec, em junho deste ano. Dois meses atrás, o postulante a prefeito pelo PL tinha 7% das intenções de voto dos guarulhenses e, agora, tem sua intenção de voto quase dobrada.

Direita na corrida

Na sequência comparativa, Xerife manteve sua média percentual de 12 pontos, enquanto Pietá perdeu pontos já em junho – passando de 34% para 32% na preferência do eleitorado guarulhense, segundo o Ipec.

Na análise do pré-candidato a prefeito pelo PL, o mais recente levantamento do antigo Ibope confirma o que seu grupo político tem sentido nas ruas: desejo de mudança e a possibilidade de se promover melhorias reais na vida das pessoas, com direito ao desenvolvimento da cidade e o oferecimento de serviços públicos eficientes e mais ágeis:

“Os guarulhenses estão conhecendo mais os pré-candidatos, analisando seus posicionamentos e suas propostas. Vivemos um momento de total abandono, seja na Saúde, com hospitais sucateados e sem atendimento humanizado, passando pela Segurança Pública e pela Infraestrutura, com o caos no trânsito. Fico feliz em ser reconhecido pelo povo, que quer nos ver no segundo turno contra a esquerda, uma vez que nossa candidatura representa, de fato, a Direita e a mudança. O projeto do PL para Guarulhos visa uma gestão eficiente e um olhar cuidadoso voltado ao cidadão”, observa Sanches, que tem na vice Thiago de Azevedo Lopes Fonseca, o Thiago Surfista, do NOVO.

Sanches e Surfista lideram a aliança “A Mudança Começa Agora”, que abarca os partidos PL, NOVO, DC e PMB.

Rejeição

O Ipec também questionou os eleitores guarulhenses sobre em quem eles jamais votariam. Alencar Santana, do PT, aparece com 23% das rejeições, seguido do ex-petista Eloi Pietá, que tem 19%. Lucas Sanches, do PL, é um dos menos rejeitados, com 18%. Não sabem ou não opinaram somam 17%.

Metodologia

O levantamento do Ipec foi realizado de forma presencial, com 800 eleitores de Guarulhos, entre 9 e 11 de agosto. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n° SP-06553/2024.