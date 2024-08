CPC realiza brechó em Americana no final de agosto

Prepare-se para mais uma edição do Tradicional Brechó do CPC! Nos dias 24, 26 e 27 de agosto, você terá a oportunidade de renovar o guarda-roupa com peças incríveis a preços imperdíveis.

Datas e Horários:

• 24 de agosto: das 8h às 11h30

• 26 de agosto: das 8h às 16h

• 27 de agosto: das 8h às 11h

Local: Salão Superior do CPC, Avenida Bandeirantes, 2660 – Americana

O que você encontrará:

• Roupas femininas, masculinas e infantis

• Acessórios e brinquedos

Os preços variam de R$3,00 a R$10,00. Além disso, teremos um mesão com peças por R$10,00 e acesso ao nosso bazar com peças a partir de R$20,00.

Não perca essa chance de adquirir produtos de qualidade a preços acessíveis, contribuindo ainda para uma causa nobre. Venha nos visitar e aproveite!

Sobre o CPC

O CPC é uma instituição comprometida com a promoção do bem-estar social, e eventos como o Tradicional Brechó são fundamentais para arrecadar fundos e continuar com nossas ações e projetos comunitários.