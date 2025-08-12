Territórios dos Cras recebem ações da 9ª edição do programa Mãe Americanense

As atividades da 9ª edição do programa Mãe Americanense estão sendo realizadas nas áreas de atendimento dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) nos bairros São Manoel, Jardim Guanabara, Vila Mathiensen, Praia Azul, São Jerônimo e Jardim Nossa Senhora Aparecida. Ao todo, 60 gestantes participam dos encontros desta edição.

O programa é desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana, em parceria com os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Fundo Social de Solidariedade.

Durante seis encontros quinzenais, as atividades envolvem a abordagem de temas como saúde, mudanças biopsicossociais, aleitamento materno, parto, planejamento familiar, vínculo entre mãe e bebê, desenvolvimento infantil e práticas educativas parentais.

Programa

O programa atende gestantes entre a 14ª e a 22ª semana de gestação, que estejam em acompanhamento pré-natal, residam em Americana há pelo menos um ano, tenham renda per capita de até meio salário-mínimo e estejam inscritas no Cadastro Único.

A iniciativa foi implantada na gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi, beneficiando cerca de 340 mulheres e suas famílias desde 2023.

“É um trabalho desenvolvido no município para dar suporte às gestantes, visando o fortalecimento dos vínculos entre as mamães e seus bebês e a rede de apoio. As participantes recebem orientações sobre os cuidados que precisam ter na gestação e após o nascimento de seus filhos. No encerramento de cada edição, são entregues kits de enxoval, incluindo carrinho de bebê”, explicou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Os kits de enxoval são fornecidos gratuitamente às participantes, adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, além de kits de higiene e demais itens doados pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana.

