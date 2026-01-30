O aumento do tempo que crianças e adolescentes passam diante de telas e celulares tornou-se uma preocupação crescente entre pais, educadores e profissionais de saúde. Estudos brasileiros mostram que esse comportamento sedentário está fortemente ligado à perda de força muscular, menor resistência física e impactos emocionais como ansiedade e queda da autoestima.

Um estudo conduzido pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) com 182 jovens de 6 a 17 anos encontrou evidências de que o nível de atividade física dos pais está diretamente associado aos níveis de sedentarismo dos filhos — e que a influência das mães para estimular a atividade física foi mais de duas vezes superior à dos pais.

Em Campinas, o Projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadão surge como uma resposta concreta. Por meio de aulas regulares de ginástica rítmica para meninos e meninas de 6 a 17 anos, as crianças desenvolvem força, flexibilidade, coordenação e equilíbrio, ao mesmo tempo em que incorporam valores como disciplina, engajamento e autoconfiança. O esporte deixa de ser apenas atividade física e se transforma em ferramenta de desenvolvimento integral — oferecendo às crianças a oportunidade de substituir horas passivas em frente às telas por experiências ativas, saudáveis e transformadoras.

Os benefícios vão além do físico. Crianças que participam do projeto relatam mais energia, maior sociabilidade e melhora no rendimento escolar. A prática esportiva ajuda a criar hábitos saudáveis, reduz o tempo dedicado a telas, melhora o sono e favorece o foco nas tarefas do dia a dia. Em um cenário em que a tecnologia ocupa cada vez mais espaço, oferecer alternativas reais e envolventes é essencial para garantir um desenvolvimento pleno.

As evidências reforçam que a ação de projetos esportivos para crianças e adolescentes

— como o Ginástica Rítmica – Formando Cidadão — torna-se uma necessidade de saúde pública e não apenas uma boa iniciativa. A pesquisa da UNESP, por exemplo, ao demonstrar a ligação entre o comportamento sedentário dos pais e o dos filhos, evidencia que a intervenção precisa ir além de limitar o tempo de telas: envolve cultura familiar de movimento, modelos ativos em casa e oportunidades estruturadas de atividade.

O Projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadão é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura e Ministério do Esporte, através da lei de incentivo ao Esporte do Governo Federal, com patrocínio da Rumo Logística e Instituto Rumo.

Sobre a Fábrica

Fundada em 2007, a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura é uma organização sem fins lucrativos que atua no desenvolvimento e realização de projetos beneficentes e assistenciais voltados à inclusão e transformação social. Com ações em diversas cidades do Brasil, a Fábrica tem como objetivo oferecer a crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social condições dignas de vida e cidadania, seguindo as diretrizes dos Princípios do Pacto Global e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Em atuação há 18 anos, a Associação é responsável por projetos nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social que já beneficiaram cerca de 226 mil pessoas pelo país. Saiba mais: www.fabrica.ong.br | Instagram: @fabrica.ong.br

Sobre o Instituto Rumo

O Instituto Rumo é uma associação privada sem fins lucrativos, responsável por gerenciar e executar o Investimento Social Privado da Rumo. São impulsionadores

de redes e articulações nos territórios para fomentar o desenvolvimento sustentável nas comunidades onde há presença da Rumo.

Visando o impacto social positivo, as iniciativas estão estruturadas em quatro pilares: colaborar com o desenvolvimento dos territórios; impulsionar o voluntariado e cidadania corporativa; valorizar a memória e a cultura ferroviária; e gerar inteligência social junto às comunidades.

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora privada de ferrovias de carga do Brasil, oferecendo uma solução logística integrada, segura e eficiente para apoiar o crescimento do agronegócio e da economia nacional. Com mais de 8 mil colaboradores, a empresa conecta os principais polos de produção agroindustrial aos mais relevantes portos de exportação do país.

Em 2024, pelo segundo ano consecutivo, a Rumo foi a única empresa brasileira do setor de logística a integrar duas carteiras do índice internacional Dow Jones de Sustentabilidade, além de seguir compondo a carteira do ISE B3, principal referência em práticas de sustentabilidade corporativa no Brasil.

Serviço

Projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadão

* Núcleo 1: Praça de Esportes Tancredo Neves, localizado na Av. das Amoreiras, 4445 – Jd. Novo Campos Elíseos – Campinas/SP.

* Núcleo 2: Parque Municipal Luciano do Valle, localizado na Rua Paulo Vianna de Souza, 2050 – Vila União – Campinas/SP.

Fontes consultadas:

Estudo “Parent-childassociationof sedentary behavior according to parental physical activity level: The EPI-FAMILY health-study” – UNESP (182 crianças/adolescentes de 6 a 17 anos), mostra que filhos de pais/mães inativos tendem a ser mais sedentários; influência materna > 2× influência paterna. VEJA+1

* Agência FAPESP: “Pais inativos contribuem para comportamento sedentário dos filhos, confirma estudo”. Saense+1

* Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria: entre 11 % e 38 % das crianças e adolescentes no Brasil apresentam excesso de peso, ligado ao baixo nível de atividade e sedentarismo. Saense