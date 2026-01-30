Pro time do perrengue- O Burger King® e a Serasa se unem novamente para aproximar o universo das finanças do cotidiano dos brasileiros. A parceria transforma o marco de 100 milhões de nomes cadastrados na Serasa em uma ideia criativa que valoriza histórias reais, e não apenas números. A campanha celebra esse recorde de forma leve e memorável, unindo a força da plataforma financeira ao sabor e à originalidade que só o BK® oferece.

A iniciativa acontece entre os dias 30 e 31 de janeiro, durante a madrugada, e marca o início de uma parceria mensal entre Serasa e BK®. Das 23h59 às 4h, consumidores que passarem pelo BK® Drive das lojas participantes e apresentarem o aplicativo da Serasa instalado no celular levam um Cheddar Duplo grátis, limitado a um resgate por CPF.

Campanha do perrengue

A campanha parte de um conceito central: por trás de cada CPF existe um nome, uma identidade e uma trajetória financeira única. A partir dessa ideia, nasce uma ativação voltada exclusivamente aos consumidores que carregam o “rico” ou “rica” no nome, contemplando especificamente o seguinte grupo de nomes: Frederico (a), Enrico (a), Américo (a), Larico (a) ou Erica (o). Esses clientes recebem uma surpresa especial por meio de um código promocional enviado por e-mail pela Serasa, brincando com o imaginário popular e ressignificando, com humor, temas tradicionalmente associados ao dinheiro.

Apostando no trocadilho, a ação conta ainda com a participação do criador de conteúdo Everton Miranda, que assume o papel de garoto-propaganda e ajuda a amplificar o conceito nas redes sociais. Conhecido por seus vídeos que exploram, com humor, hábitos de consumo e o que define alguém como “rico ou não”, o influenciador conecta comportamento, cultura digital e entretenimento ao propósito da campanha.

A ação acontece justamente entre o penúltimo e último dia do mês, período tradicionalmente mais apertado do ponto de vista financeiro, quando muitos brasileiros aguardam a chegada do próximo salário. “Ao ocupar esse momento de maior tensão com uma experiência positiva e inesperada, a campanha reforça o papel da Serasa de estar ao lado do consumidor nos momentos reais da sua vida financeira — inclusive nos mais desafiadores”, afirma Renan Maximiano, gerente de criação da Serasa.

“O brasileiro valoriza benefícios reais, e o BK® acredita que valor e entretenimento devem caminhar juntos. Após os resultados positivos do Bole‑Thru no Halloween, decidimos escalar a iniciativa para fortalecer a proposta de valor do nosso portfólio e impulsionar o canal BK® Drive. Mais uma vez, em parceria com a Serasa, ativamos uma ação estratégica focada no fim do mês — um período sensível para muitos consumidores — com o objetivo de gerar experimentação do Cheddar Duplo, um dos nossos sanduíches core, e surpreender clientes com nomes específicos por meio de um presente exclusivo via o canal de CRM da Serasa”, afirma Pedro Laguardia, gerente de marketing do Burger King®.