Uma família foi feita refém por três criminosos em um assalto à residência na última quinta-feira (08), no bairro Jardim Paulista, em Americana.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atendimento de ocorrência de roubo à residência com retenção de vítima. No local, as equipes de apoio já haviam soltado a família de quatro pessoas que estavam presas em um dos cômodos da residência.

As vítimas relataram os fatos e informaram que três indivíduos armados entraram na residência e fizeram todos de refém e posteriormente se fugiram em um veículo Gol, instantes antes das viaturas chegarem.

Após realizar todo o atendimento, o proprietário da residência informou aos policiais que prestaria apoio à sua família, que estava visivelmente abalada e que, após isso, iria fazer o inventário do que foi subtraído para dar ciência à Delegacia de Polícia. Ninguém ficou ferido e até o momento ninguém foi preso.