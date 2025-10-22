A crise dos médicos que atinge Santa Bárbara d’Oeste parece encaminhar-se para uma solução esta semana. Profissionais de saúde que trabalham em postos de saúde estão sem receber há alguns meses e teriam começado algo como operação tartaruga e protestos velados nos PSs.

Vereadores mais próximos ao governo foram tratar direto com o secretário e a cúpula da administração e saíram com a informação que ainda esta terça-feira foi feito o repasse à empresa terceirizada que contra os médicos. Se mostraram mezzo satisfeitos e prometeram seguir acompanhando.

Oposição ‘cresce’ com crise dos médicos

