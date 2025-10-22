Corredores que treinam força têm menos risco de lesões
Leia + Sobre todos os Esportes
A corrida de rua se tornou uma verdadeira febre entre os brasileiros e se consolidou no calendário nacional de atividades esportivas. Em 2024, cerca de 2.800 eventos da modalidade foram realizados no país, uma alta de 29% sobre o ano anterior, aponta a Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor. Para quem faz parte dessa comunidade e pretende ter longevidade na prática, é indispensável ter disciplina em treinos de musculação.
Um estudo publicado pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos apontou que, todos os anos, cerca de 50% dos corredores amadores sofre ao menos uma lesão que os obriga a ficar um tempo afastado do esporte. A pesquisa ainda destacou que áreas como joelho, panturrilha, tornozelo e tendão de aquiles tendem a ser as mais afetadas.
Para minimizar o risco de lesões em corredores, sejam profissionais ou amadores, especialistas recomendam a prática de exercícios de fortalecimento. “A musculação é fundamental para todos os níveis de praticantes, além de ser uma atividade central para a melhora da performance”, afirmou o treinador da Confederação Brasileira de Atletismo Jota Jr.
Programas de treinos para atletas da modalidade devem ter como foco a melhora dos índices de resistência e explosão e não o aumento do volume dos músculos. “Quando falamos de resistência, o foco é ativar os músculos estabilizadores, cruciais para a manutenção da forma correta e a prevenção da fadiga em corridas de longa distância”, avalia o treinador da Smart Fit Lucas Florêncio. “Já no âmbito da força, a ideia é aprimorar a capacidade de gerar força rapidamente, o que se traduz em velocidade e eficiência na corrida”, complementa.
Segundo Florêncio, maximizar os benefícios desses diferentes estímulos e evitar que eles concorram entre si depende de uma boa periodização.“A construção da resistência demanda cargas mais leves, maior números de repetição e trabalhos isométricos. Já o desenvolvimento de força e velocidade é estimulado por movimentos rápidos e dinâmicos, com poucas execuções e cargas mais altas”, explica o profissional da Smart Fit.
Aos corredores que quiserem se colocar à prova, no próximo dia 26 outubro, domingo, acontece a 2ª edição da Smart Fit Run, no Parque da Independência, na cidade de São Paulo, com expectativa de reunir cinco mil atletas para trajetos de 5 e 10 quilômetros. As incrições estão abertas até a próxima quinta-feira (24), no site.
Reduza o risco de lesões em corridas com os treinos de Lucas Florêncio abaixo e no link, da Smart Fit
Aquecimento (5-10 minutos)
Mobilidade de quadril (círculos, balanços frontais e laterais).
CORE:
Prancha isométrica – 2X60”
Abdominal canoa isometrico – 2X45”
Prancha isometrica lateral – 2X30”
INTERVALO – 30”
FUNCIONAL:
Esqui – 2X15
Saltito lateral – 3X20
Skipping alto – 2X20
Agachamento com flexão de quadril – 3X15
INTERVALO – 45”
FORÇA:
elevação pelvica maquina – 3X15
Cadeira abdutora – 3X15
Afundo bulgaro – Carga que permita uma boa execução e movimento rápido na subida. (Potência) – 3X12
Levantamento Terra – 3X15
Agachamento com salto – 2X15
Cadeira extensora unilateral – 3X15
Gêmeos em pé – 3X20
INTERVALO 60”
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP