Corredores que treinam força têm menos risco de lesões

A corrida de rua se tornou uma verdadeira febre entre os brasileiros e se consolidou no calendário nacional de atividades esportivas. Em 2024, cerca de 2.800 eventos da modalidade foram realizados no país, uma alta de 29% sobre o ano anterior, aponta a Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor. Para quem faz parte dessa comunidade e pretende ter longevidade na prática, é indispensável ter disciplina em treinos de musculação.

Um estudo publicado pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos apontou que, todos os anos, cerca de 50% dos corredores amadores sofre ao menos uma lesão que os obriga a ficar um tempo afastado do esporte. A pesquisa ainda destacou que áreas como joelho, panturrilha, tornozelo e tendão de aquiles tendem a ser as mais afetadas.

Para minimizar o risco de lesões em corredores, sejam profissionais ou amadores, especialistas recomendam a prática de exercícios de fortalecimento. “A musculação é fundamental para todos os níveis de praticantes, além de ser uma atividade central para a melhora da performance”, afirmou o treinador da Confederação Brasileira de Atletismo Jota Jr.

Programas de treinos para atletas da modalidade devem ter como foco a melhora dos índices de resistência e explosão e não o aumento do volume dos músculos. “Quando falamos de resistência, o foco é ativar os músculos estabilizadores, cruciais para a manutenção da forma correta e a prevenção da fadiga em corridas de longa distância”, avalia o treinador da Smart Fit Lucas Florêncio. “Já no âmbito da força, a ideia é aprimorar a capacidade de gerar força rapidamente, o que se traduz em velocidade e eficiência na corrida”, complementa.

Segundo Florêncio, maximizar os benefícios desses diferentes estímulos e evitar que eles concorram entre si depende de uma boa periodização.“A construção da resistência demanda cargas mais leves, maior números de repetição e trabalhos isométricos. Já o desenvolvimento de força e velocidade é estimulado por movimentos rápidos e dinâmicos, com poucas execuções e cargas mais altas”, explica o profissional da Smart Fit.

Aos corredores que quiserem se colocar à prova, no próximo dia 26 outubro, domingo, acontece a 2ª edição da Smart Fit Run, no Parque da Independência, na cidade de São Paulo, com expectativa de reunir cinco mil atletas para trajetos de 5 e 10 quilômetros. As incrições estão abertas até a próxima quinta-feira (24), no site.

Reduza o risco de lesões em corridas com os treinos de Lucas Florêncio abaixo e no link, da Smart Fit

Aquecimento (5-10 minutos)

Mobilidade de quadril (círculos, balanços frontais e laterais).

CORE:

Prancha isométrica – 2X60”

Abdominal canoa isometrico – 2X45”

Prancha isometrica lateral – 2X30”

INTERVALO – 30”

FUNCIONAL:

Esqui – 2X15

Saltito lateral – 3X20

Skipping alto – 2X20

Agachamento com flexão de quadril – 3X15

INTERVALO – 45”

FORÇA:

elevação pelvica maquina – 3X15

Cadeira abdutora – 3X15

Afundo bulgaro – Carga que permita uma boa execução e movimento rápido na subida. (Potência) – 3X12

Levantamento Terra – 3X15

Agachamento com salto – 2X15

Cadeira extensora unilateral – 3X15

Gêmeos em pé – 3X20

INTERVALO 60”

