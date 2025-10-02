Enquetes do NM no whatsapp e no instagram apontam que a maioria dos leitores deve mudar de comportamento ao ir a bares e baladas por conta da crise do etanol. Uma pequena fração, menos de 10% dos 250 votantes das 3 enquetes, afirmaram que devem manter suas idas rotineiras sem preocupação a bares e baladas.

Um dado que chama a atenção é o tanto de leitores opinantes que disseram não fazem uso de bebidas alcoólicas. O menor público foi o do instagram, 38% dos votantes.

Já nos grupos de whatsapp do NM, os abstêmios passam dos 60% dos respondentes.

