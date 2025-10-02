Em evento promovido pela Prefeitura paulistana SP, ABVE e outras entidades, no dia 23/9, o Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que deverá divulgar nos próximos dias uma instrução específica sobre instalação de pontos de recarga de veículos elétricos em edifícios residenciais e comerciais.

Essa instrução, segundo o capitão Renato Adashi, aumentará a segurança predial e dará mais previsibilidade às empresas de recarga.

A nova regra prevê a adoção obrigatória de um conjunto de normativas NBR (diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas) e a exigência de responsabilização técnica e habilitação do instalador por parte de sua entidade profissional.

Na avaliação da ABVE, essas providências aumentarão substancialmente a segurança das instalações de pontos de recarga nas garagens dos edifícios, tranquilizarão síndicos e condomínios e reduzirão a incerteza do mercado de infraestrutura.

“Entendemos que essa medida dos bombeiros de São Paulo dará uma orientação clara aos síndicos e administradores prediais sobre como instalar equipamentos de recarga, além ampliar a segurança de toda a garagem”, disse o presidente da ABVE, Ricardo Bastos.

As normativas previstas incluem:

NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão),

NBR 17019 (Instalações elétricas de baixa tensão — Requisitos para instalações em locais especiais – Alimentação de veículos elétricos),

NBR IEC 618S1-1 (Sistema de recarga condutiva para veículos elétricos),

Modos de recarga 3 e 4 (conforme a NBR 61851-1),

Exigência de habilitação do instalador dos equipamentos por sua entidade profissional e responsabilidade técnica pelas instalações.

Seminário em SP

A segurança das garagens foi o tema principal do painel “Eletromobilidade e Segurança nas Edificações”, durante o seminário “Caminhos da Eletromobilidade Urbana em São Paulo, no Memorial da América Latina. O evento foi organizado pela Prefeitura, ABVE, C40 e ICCT, com presença do prefeito Ricardo Nunes.

Outros aspectos da segurança nas garagens dos prédios existentes e novos em São Paulo, como instalação de chuveiros automáticos (sprinklers), detectores de fumaça, exaustores e planos de gerenciamento de risco, ficarão para um segundo momento e demandarão nova consulta pública, segundo o capitão Renato Adashi.

O debate no Memorial da América Latina deixou claro que a recente diretriz sobre o tema da Ligabom (Conselho Nacional dos Comandantes de Bombeiros), divulgada no dia 26 de agosto, é apenas “recomendativa e orientativa”, e não necessariamente será seguida à risca em São Paulo.

“Os senhores podem ficar tranquilos, essa discussão a gente vai trazer à sociedade, não vai ser da noite para o dia”, disse o capitão.

Também participaram do painel Carlos Borges, vice-presidente do Secovi-SP (Sindicato das Empresas de Administração de Imóveis de São Paulo), e Lauro Ladeia, diretor do Sinduscon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil). A mediação foi de Clemente Gauer, diretor e coordenador do Grupo de Segurança da ABVE.

