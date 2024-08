Lazar Dukic, um dos 40 homens mais bem condicionados do mundo, faleceu ontem durante a primeira prova do Crossfit Games.

Ele se afogou a poucos metros da chegada, entre dois socorristas.

A prova não foi encerrada imediatamente e ele só começou a ser procurado depois de 20 minutos após o encerramento da bateria.

Negligência? As autoridades locais do Texas vão dar as respostas jurídicas esperadas.

Mas os organizadores dos jogos decidiram continuar “com o espetáculo”. Seis dias antes o irmão dele, o Luka (que também está competindo) postou um vídeo dos dois treinando no mesmo local do afogamento, juntos.

O Que Aconteceu com Lazar?

Dukic estava disputando a prestigiada competição, um torneio reconhecido por testar a resistência, habilidades e força dos competidores. No primeiro dia do evento, que começou na quinta-feira, a competição já estava acirrada.

No entanto, durante a prova de natação, Lazar foi visto pela última vez a aproximadamente 100 metros da linha de chegada. O evento estava sendo transmitido ao vivo, o que aumentou a comoção entre os telespectadores quando se deu conta do seu desaparecimento.

