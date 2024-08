Queda de avião em Vinhedo com 62 pessoas não tem sobreviventes

A queda do avião em um condomínio em Vinhedo na tarde desta sexta-feira com 62 pessoas a bordo não tem sobreviventes. A informação foi confirmada pela prefeitura do município. A aeronave da Voepass (antiga Passaredo) tinha capacidade para 68 pessoas.

A aeronave fazia o trajeto Cascavel (PR) a Guarulhos (SP). Apesar de ter caído próximo a uma residência com moradores dentro, ninguém que estava em solo ficou ferido.

